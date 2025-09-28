https://ria.ru/20250928/tramp-2044989562.html
Трамп считает, что демократы могут договориться, чтобы избежать шатдауна
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что демократы могут захотеть договорится, чтобы избежать остановки работы правительства Соединенных Штатов, сообщает агентство Рейтер. Трамп сказал, что в понедельник обсудит надвигающуюся приостановку работы правительства с лидерами конгресса.
