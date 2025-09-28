https://ria.ru/20250928/tramp-2044989562.html

Трамп считает, что демократы могут договориться, чтобы избежать шатдауна

Трамп считает, что демократы могут договориться, чтобы избежать шатдауна - РИА Новости, 28.09.2025

Трамп считает, что демократы могут договориться, чтобы избежать шатдауна

Президент США Дональд Трамп считает, что демократы могут захотеть договорится, чтобы избежать остановки работы правительства Соединенных Штатов, сообщает... РИА Новости, 28.09.2025

ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что демократы могут захотеть договорится, чтобы избежать остановки работы правительства Соединенных Штатов, сообщает агентство Рейтер. Трамп сказал, что в понедельник обсудит надвигающуюся приостановку работы правительства с лидерами конгресса.

