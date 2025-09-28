Рейтинг@Mail.ru
Вэнс рассказал о желании Трампа в отношении сектора Газа - РИА Новости, 28.09.2025
17:52 28.09.2025
Вэнс рассказал о желании Трампа в отношении сектора Газа
Вэнс рассказал о желании Трампа в отношении сектора Газа - РИА Новости, 28.09.2025
Вэнс рассказал о желании Трампа в отношении сектора Газа
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы сектором Газа и Западным берегом реки Иордан управляли люди, которые там живут, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 28.09.2025
в мире
сша
западный берег реки иордан
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы сектором Газа и Западным берегом реки Иордан управляли люди, которые там живут, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Он действительно хочет, чтобы Газой управляли люди, которые там живут. Он хочет, чтобы Западным берегом управляли люди, которые там живут. И он хочет, чтобы террористические сети, действующие против израильтян, были ликвидированы", - сказал Вэнс в интервью каналу Fox News.
сша
западный берег реки иордан
в мире, сша, западный берег реки иордан, дональд трамп
В мире, США, Западный берег реки Иордан, Дональд Трамп
Вэнс рассказал о желании Трампа в отношении сектора Газа

Вэнс: Трамп хочет, чтобы сектором Газа управляли люди, которые там живут

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы сектором Газа и Западным берегом реки Иордан управляли люди, которые там живут, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Он действительно хочет, чтобы Газой управляли люди, которые там живут. Он хочет, чтобы Западным берегом управляли люди, которые там живут. И он хочет, чтобы террористические сети, действующие против израильтян, были ликвидированы", - сказал Вэнс в интервью каналу Fox News.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Трамп пообещал построить для палестинцев "новое место"
10 февраля, 17:45
 
В миреСШАЗападный берег реки ИорданДональд Трамп
 
 
