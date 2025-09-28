https://ria.ru/20250928/tramp-2044958691.html

Вэнс рассказал о желании Трампа в отношении сектора Газа

Вэнс рассказал о желании Трампа в отношении сектора Газа - РИА Новости, 28.09.2025

Вэнс рассказал о желании Трампа в отношении сектора Газа

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы сектором Газа и Западным берегом реки Иордан управляли люди, которые там живут, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T17:52:00+03:00

2025-09-28T17:52:00+03:00

2025-09-28T17:52:00+03:00

в мире

сша

западный берег реки иордан

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577339073_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d8dd46f0f38ec3bbcce44e7996fb4bb3.jpg

ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы сектором Газа и Западным берегом реки Иордан управляли люди, которые там живут, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Он действительно хочет, чтобы Газой управляли люди, которые там живут. Он хочет, чтобы Западным берегом управляли люди, которые там живут. И он хочет, чтобы террористические сети, действующие против израильтян, были ликвидированы", - сказал Вэнс в интервью каналу Fox News.

https://ria.ru/20250210/tramp-1998465805.html

сша

западный берег реки иордан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, западный берег реки иордан, дональд трамп