Вэнс рассказал о желании Трампа в отношении сектора Газа
Вэнс рассказал о желании Трампа в отношении сектора Газа - РИА Новости, 28.09.2025
Вэнс рассказал о желании Трампа в отношении сектора Газа
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы сектором Газа и Западным берегом реки Иордан управляли люди, которые там живут, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T17:52:00+03:00
2025-09-28T17:52:00+03:00
2025-09-28T17:52:00+03:00
в мире
сша
западный берег реки иордан
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы сектором Газа и Западным берегом реки Иордан управляли люди, которые там живут, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Он действительно хочет, чтобы Газой управляли люди, которые там живут. Он хочет, чтобы Западным берегом управляли люди, которые там живут. И он хочет, чтобы террористические сети, действующие против израильтян, были ликвидированы", - сказал Вэнс в интервью каналу Fox News.
сша
западный берег реки иордан
