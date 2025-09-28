Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ оценил идею создания особого разведывательного отдела для Трампа
28.09.2025
22:52 28.09.2025
Глава РФПИ оценил идею создания особого разведывательного отдела для Трампа
Глава РФПИ оценил идею создания особого разведывательного отдела для Трампа
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал важной идею создания особого разведывательного отдела, который будет предоставлять президенту США Дональду Трампу правдивую и объективную информацию, не искаженную глобалистами и "глубинным государством". Дмитриев отреагировал на публикацию в соцсети X бывшего советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна, заявившего, что американскому лидеру нужен особый разведывательный отдел, посвященный только правде. По мнению Флинна, этот отдел будет предоставлять главе Белого дома объективные разведданные, в которых не будет прослеживаться влияние "глубинного государства" или "глобалистов-махинаторов". "Это важная инициатива, особенно в то время, когда глубинным государством и глобалистами (создается - ред.) дезинформация с целью сорвать решения, критически важные для глобальной безопасности и благополучия", - написал глава РФПИ в соцсети X.
Глава РФПИ оценил идею создания особого разведывательного отдела для Трампа

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал важной идею создания особого разведывательного отдела, который будет предоставлять президенту США Дональду Трампу правдивую и объективную информацию, не искаженную глобалистами и "глубинным государством".
Дмитриев отреагировал на публикацию в соцсети X бывшего советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна, заявившего, что американскому лидеру нужен особый разведывательный отдел, посвященный только правде. По мнению Флинна, этот отдел будет предоставлять главе Белого дома объективные разведданные, в которых не будет прослеживаться влияние "глубинного государства" или "глобалистов-махинаторов".
"Это важная инициатива, особенно в то время, когда глубинным государством и глобалистами (создается - ред.) дезинформация с целью сорвать решения, критически важные для глобальной безопасности и благополучия", - написал глава РФПИ в соцсети X.
