Белый дом может финансировать вузы, поддерживающие Трампа, пишет WP
Белый дом может финансировать вузы, поддерживающие Трампа, пишет WP - РИА Новости, 28.09.2025
Белый дом может финансировать вузы, поддерживающие Трампа, пишет WP
Белый дом рассматривает возможность предоставления финансирования учебным заведениям, которые поддерживают политику президента США Дональда Трампа и принимают... РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Белый дом рассматривает возможность предоставления финансирования учебным заведениям, которые поддерживают политику президента США Дональда Трампа и принимают студентов и сотрудников на основе их заслуг, а не расы или других факторов, пишет газета Washington Post со ссылкой на чиновников Белого дома. "Белый дом разрабатывает план, который может изменить порядок предоставления университетам исследовательских грантов, дав конкурентное преимущество тем учебным заведениям, которые обязуются придерживаться ценностей и политики администрации Трампа в вопросах приема, найма и других вопросах", - пишет издание. В частности, в рамках рассматриваемой программы университетам могут предложить подтвердить, что решения о найме сотрудников и приеме студентов принимаются на основе их заслуг, а не расовой или этнической принадлежности или других факторов, а также что стоимость обучения не выше той ценности, которую в результате получают студенты.
