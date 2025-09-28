https://ria.ru/20250928/spetsoperatsiya-2044967990.html

Спецоперация, 28 сентября: ВС России нанесли удар по ВПК Украины

Российские военные в ночь на воскресенье нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, используемым в интересах ВСУ, а также инфраструктуре военных... РИА Новости, 28.09.2025

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Российские военные в ночь на воскресенье нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, используемым в интересах ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов, все они поражены, сообщило министерство обороны РФ. Всего ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли около 1530 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ. Обстановка на фронте и ход СВО Командование ВСУ использует 158-ю отдельную механизированную бригаду для укомплектования 225-го отдельного штурмового полка на сумском направлении и третьей отдельной штурмовой бригады "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ) на лиманском, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. При этом, по словам собеседника агентства, командование ВСУ оставило без поддержки и гуманитарной помощи бригаду командира в Волчанске, который поддерживает не Владимира Зеленского, а его оппонента и экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). На сумском направлении ВСУ провели неудачные контратаки и были отброшены силами ВС РФ на исходные позиции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Солдаты ВСУ, окруженные в лесу близ Синельниково на харьковском направлении, практически все уничтожены, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. ВСУ минимизировали передвижение по Купянску из-за активности дроноводов российской группировки войск "Запад", сообщил РИА Новости командир группы БПЛА первой гвардейской танковой армии с позывным "Контора". Украинские войска начали массированный артиллерийский обстрел города Васильевка Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Освобождение села Степовое в Днепропетровской области позволит российским войскам создать плацдарм для дальнейшего продвижения на юге региона, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет Tomahawk Украине, однако финальное решение остается за американским лидером. Путь мира, а не войны Нужно вынуждать киевский режим встать на путь мира, а не войны, а европейцев - отказаться от милитаристских позиций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о диалоге России и США. Песков отметил, что украинские власти не идут по пути поиска мирных путей урегулирования. При этом они отдают себе отчет в том, что их положение дел и переговорные позиции неумолимо ухудшаются, но блефуют, добавил он. По словам Пескова, Владимир Зеленский хочет продемонстрировать европейцам, что он "бравый вояка", но положение дел на фронтах свидетельствует об обратно. Песков, отвечая на вопрос, как РФ будет реагировать, если Киев предпримет попытки "атаковать Кремль", заявил, что об этом лучше даже не говорить, и все это понимают. Президент США Дональд Трамп сохраняет свое желание способствовать урегулированию украинского конфликта и политическую волю к этому, отметил Песков. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты все еще хотят добиться мира на Украине, добавив, что "для танго нужны двое". Удары по ВСУ Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольном ВСУ Запорожье после взрывов, сообщило украинское издание "Страна.ua". Не менее 20 ударов были нанесены в Киеве и Киевской области по объектам ПВО и военным складам, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Кроме того, по его словам, ударом в районе города Очаков Николаевской области поражена главная база Военно-морских сил Украины (ВМСУ).

