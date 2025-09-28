https://ria.ru/20250928/sobyanin-2045171225.html

Современные детские площадки появились еще в 15 районах Москвы - Собянин

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Современные детские площадки появились еще в 15 районах Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Театр теней и морские приключения: современные детские площадки появились ещё в 15 районах столицы. Ребятам на них будет не только весело, но и интересно. Например, в Бескудниковском районе, во дворе дома 31 на Бескудниковском бульваре дети могут показывать спектакли театра теней. В Академическом, на улице Винокурова рядом с домом 7/5к1 можно познакомиться с основами электричества и схемотехники, узнать принцип работы первых киноаппаратов и почувствовать себя инженером-акустиком, вслушиваясь в отдельные звуки окружающей среды", - написал он на платформе MAX. Собянин отметил, что в Бабушкинском районе, на улице Искры, у дома 9 дети могут зашифровывать с помощью азбуки Морзе послание и передать его собеседнику. В Бирюлёво, на Бирюлёвской улице около дома 27 — изучить различные явления с помощью научных модулей. Кроме того, на площадке в Некрасовке у детей есть возможность превратить механическую энергию в электрический ток, разобраться в электрическом лабиринте и собрать электрическую цепь, а в Люблино, помимо научных исследований, можно окунуться в морские приключения. "В прошлом году первые "научные" пространства появились во всех округах. В дальнейшем продолжим обустраивать красивые, безопасные и развивающие зоны во дворах, чтобы ребята хотели как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Здоровые и счастливые дети — наше главное наследие", - добавил мэр.

