В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 28.09.2025
В Херсоне прогремели взрывы
Очередные взрывы раздались в воскресенье в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Очередные взрывы раздались в воскресенье в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". В воскресенье этот телеканал уже сообщал о взрывах в городе. "В Херсоне вновь слышны взрывы, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% территории Херсонской области. Часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
В Херсоне прогремели взрывы
