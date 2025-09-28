https://ria.ru/20250928/smi-2044929285.html

В Херсоне прогремели взрывы

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Очередные взрывы раздались в воскресенье в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". В воскресенье этот телеканал уже сообщал о взрывах в городе. "В Херсоне вновь слышны взрывы, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% территории Херсонской области. Часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

