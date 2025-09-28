ВС России нанесли серию ударов по складам ВСУ в Сумской области

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:28 28.09.2025 (обновлено: 09:29 28.09.2025)
конотоп
сергей лебедев
вооруженные силы рф
сумская область
вооруженные силы украины
сумы
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Серия ударов нанесена по складам ВСУ с горюче-смазочными материалами, расположенным в Конотопе - крупном железнодорожном узле в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Сумская область - не менее девяти ударов. Цели: удары по Конотопу были направлены на железнодорожный узел и локальные склады ГСМ (горюче-смазочных материалов - ред.)", - сказал Лебедев. По его словам, сдерживающие удары были нанесены по военной инфраструктуре на восточной окраине города Сумы, приграничные удары нанесены по артиллерии и диверсионно-разведывательным группам ВСУ.
конотоп
сумская область
сумы
конотоп, сергей лебедев, вооруженные силы рф, сумская область, вооруженные силы украины, сумы
Конотоп, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Сумы, Специальная военная операция на Украине
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Серия ударов нанесена по складам ВСУ с горюче-смазочными материалами, расположенным в Конотопе - крупном железнодорожном узле в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Сумская область - не менее девяти ударов. Цели: удары по Конотопу были направлены на железнодорожный узел и локальные склады ГСМ (горюче-смазочных материалов - ред.)", - сказал Лебедев.
По его словам, сдерживающие удары были нанесены по военной инфраструктуре на восточной окраине города Сумы, приграничные удары нанесены по артиллерии и диверсионно-разведывательным группам ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКонотопСергей ЛебедевВооруженные силы РФСумская областьВооруженные силы УкраиныСумы
 
 
