https://ria.ru/20250928/sklad-2044867773.html
ВС России нанесли серию ударов по складам ВСУ в Сумской области
ВС России нанесли серию ударов по складам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 28.09.2025
ВС России нанесли серию ударов по складам ВСУ в Сумской области
Серия ударов нанесена по складам ВСУ с горюче-смазочными материалами, расположенным в Конотопе - крупном железнодорожном узле в Сумской области, сообщил РИА... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T09:28:00+03:00
2025-09-28T09:28:00+03:00
2025-09-28T09:29:00+03:00
конотоп
сергей лебедев
вооруженные силы рф
сумская область
вооруженные силы украины
сумы
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496421_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc48fef3cb2d79f003bcf95c0c76e123.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Серия ударов нанесена по складам ВСУ с горюче-смазочными материалами, расположенным в Конотопе - крупном железнодорожном узле в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Сумская область - не менее девяти ударов. Цели: удары по Конотопу были направлены на железнодорожный узел и локальные склады ГСМ (горюче-смазочных материалов - ред.)", - сказал Лебедев. По его словам, сдерживающие удары были нанесены по военной инфраструктуре на восточной окраине города Сумы, приграничные удары нанесены по артиллерии и диверсионно-разведывательным группам ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
конотоп
сумская область
сумы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496421_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d55699b41b712d5ef156ab52c509e348.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конотоп, сергей лебедев, вооруженные силы рф, сумская область, вооруженные силы украины, сумы
Конотоп, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Сумы, Специальная военная операция на Украине
ВС России нанесли серию ударов по складам ВСУ в Сумской области
ВС РФ нанесли удары по складам ВСУ с горюче-смазочными материалами в Конотопе