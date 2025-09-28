https://ria.ru/20250928/sklad-2044867773.html

ВС России нанесли серию ударов по складам ВСУ в Сумской области

28.09.2025

ВС России нанесли серию ударов по складам ВСУ в Сумской области

Серия ударов нанесена по складам ВСУ с горюче-смазочными материалами, расположенным в Конотопе - крупном железнодорожном узле в Сумской области

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Серия ударов нанесена по складам ВСУ с горюче-смазочными материалами, расположенным в Конотопе - крупном железнодорожном узле в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Сумская область - не менее девяти ударов. Цели: удары по Конотопу были направлены на железнодорожный узел и локальные склады ГСМ (горюче-смазочных материалов - ред.)", - сказал Лебедев. По его словам, сдерживающие удары были нанесены по военной инфраструктуре на восточной окраине города Сумы, приграничные удары нанесены по артиллерии и диверсионно-разведывательным группам ВСУ.

