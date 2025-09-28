Рейтинг@Mail.ru
Саркози заявил, что продолжит борьбу за свою невиновность - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:50 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/sarkozi-2044995687.html
Саркози заявил, что продолжит борьбу за свою невиновность
Саркози заявил, что продолжит борьбу за свою невиновность - РИА Новости, 28.09.2025
Саркози заявил, что продолжит борьбу за свою невиновность
Экс-президент Франции Николя Саркози, приговоренный к пяти годам тюрьмы, заявил, что продолжит в суде борьбу за признание своей невиновности после приговора по... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T23:50:00+03:00
2025-09-28T23:50:00+03:00
в мире
ливия
франция
париж
николя саркози
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131006/75/1310067567_0:19:2000:1144_1920x0_80_0_0_970f14a26c19cb62f02ab5150f02ff84.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози, приговоренный к пяти годам тюрьмы, заявил, что продолжит в суде борьбу за признание своей невиновности после приговора по коррупционному делу. В четверг суд Парижа приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Экс-президент заявил о намерении подать апелляцию. "Я невиновен, и я не прекращу борьбу, пока не добьюсь истины, то есть признания своей честности", - заявил Саркози в интервью изданию Journal du Dimanche. По словам Саркози, он уже 12 лет настаивает на том, что материал о его коррупционных связях с властями Ливии, опубликованный изданием Mediapart в 2012 году и послуживший первопричиной судебных тяжб, является фейком. Результатом суда же, по словам Саркози, стало то, что обвинение против него "почти полностью рассыпалось". "Вкратце, суд заявляет: верно, что в вашей кампании никогда не было никаких ливийских денег, но ничто не говорит нам о том, что двое ваших сообщников не просили о них... Это непоследовательно и противоречит простому здравому смыслу", - утверждает Саркози, заявляя, что суд бездоказательно обвинил его в коррупционном сговоре. Расследование дела Саркози началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года. В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006 - начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными на сумму пять миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты. В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.
https://ria.ru/20250926/frantsiya-2044482712.html
https://ria.ru/20250928/frantsiya-2044851835.html
ливия
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131006/75/1310067567_57:0:1834:1333_1920x0_80_0_0_d0327b2e4197f8153dd36b28cad47949.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливия, франция, париж, николя саркози
В мире, Ливия, Франция, Париж, Николя Саркози
Саркози заявил, что продолжит борьбу за свою невиновность

Саркози заявил, что продолжит в суде борьбу за свою невиновность после приговора

© AP Photo / Thibault CamusЭкс-президент Франции Николя Саркози
Экс-президент Франции Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© AP Photo / Thibault Camus
Экс-президент Франции Николя Саркози. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози, приговоренный к пяти годам тюрьмы, заявил, что продолжит в суде борьбу за признание своей невиновности после приговора по коррупционному делу.
В четверг суд Парижа приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Экс-президент заявил о намерении подать апелляцию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Утилизация Саркози: глубинное государство уничтожило экс-президента Франции
26 сентября, 08:00
«
"Я невиновен, и я не прекращу борьбу, пока не добьюсь истины, то есть признания своей честности", - заявил Саркози в интервью изданию Journal du Dimanche.
По словам Саркози, он уже 12 лет настаивает на том, что материал о его коррупционных связях с властями Ливии, опубликованный изданием Mediapart в 2012 году и послуживший первопричиной судебных тяжб, является фейком. Результатом суда же, по словам Саркози, стало то, что обвинение против него "почти полностью рассыпалось".
"Вкратце, суд заявляет: верно, что в вашей кампании никогда не было никаких ливийских денег, но ничто не говорит нам о том, что двое ваших сообщников не просили о них... Это непоследовательно и противоречит простому здравому смыслу", - утверждает Саркози, заявляя, что суд бездоказательно обвинил его в коррупционном сговоре.
Расследование дела Саркози началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.
В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006 - начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными на сумму пять миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты.
В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.
Бывший президент Франции Николя Саркози общается с прессой после оглашения приговора по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании в 2007 году - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Саркози прокомментировал свой приговор
Вчера, 04:37
 
В миреЛивияФранцияПарижНиколя Саркози
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала