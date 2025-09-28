https://ria.ru/20250928/sarkozi-2044995687.html

Саркози заявил, что продолжит борьбу за свою невиновность

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози, приговоренный к пяти годам тюрьмы, заявил, что продолжит в суде борьбу за признание своей невиновности после приговора по коррупционному делу. В четверг суд Парижа приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Экс-президент заявил о намерении подать апелляцию. "Я невиновен, и я не прекращу борьбу, пока не добьюсь истины, то есть признания своей честности", - заявил Саркози в интервью изданию Journal du Dimanche. По словам Саркози, он уже 12 лет настаивает на том, что материал о его коррупционных связях с властями Ливии, опубликованный изданием Mediapart в 2012 году и послуживший первопричиной судебных тяжб, является фейком. Результатом суда же, по словам Саркози, стало то, что обвинение против него "почти полностью рассыпалось". "Вкратце, суд заявляет: верно, что в вашей кампании никогда не было никаких ливийских денег, но ничто не говорит нам о том, что двое ваших сообщников не просили о них... Это непоследовательно и противоречит простому здравому смыслу", - утверждает Саркози, заявляя, что суд бездоказательно обвинил его в коррупционном сговоре. Расследование дела Саркози началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года. В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006 - начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными на сумму пять миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты. В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.

