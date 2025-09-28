https://ria.ru/20250928/rybnitsa-2044876803.html

На мосту через Днестр образовалась пробка из желающих проголосовать

На мосту через Днестр между приднестровской Рыбницей и молдавским городом Резина образовалась пробка из автомобилей приднестровцев, желающих проголосовать на... 28.09.2025

ТИРАСПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. На мосту через Днестр между приднестровской Рыбницей и молдавским городом Резина образовалась пробка из автомобилей приднестровцев, желающих проголосовать на выборах в парламент Молдавии, сообщает телеканал "Первый Приднестровский". "Пробка на мосту Рыбница-Резина. В сторону молдавского города – очередь. Колонна продвигается медленно – полиция проверяет каждую машину. Дополнительные трудности из-за ремонта на одной из полос, который Кишинёв начал прямо перед выборами", - сообщает телеканал. Ранее депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов сообщил, что Молдавия начала ремонт моста через реку Днестр в районе сел Бычок - Гура-Быкулуй, чтобы не пустить жителей Приднестровья на выборы. Власти Молдавии для жителей ПМР традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе парламентских выборов 28 сентября для жителей Приднестровья запланированы к открытию 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. В Тирасполе считают это нарушением прав избирателей. Ранее ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. Молдавия перед парламентскими выборами перекрыла пешеходную часть моста через Днестр между приднестровской Рыбницей и молдавским городом Резина. Источник в делегации Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), являющейся коллективным органом управления миротворческой операцией в Приднестровье, сообщил РИА Новости, что Тирасполь неоднократно инициировал выезд на место военных наблюдателей из числа миротворцев, на что представители Кишинева ответили, что ведутся ремонтные работы пешеходной части моста, а необходимости в выезде военных наблюдателей на данное место нет. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

