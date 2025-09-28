Рейтинг@Mail.ru
Какие традиции на Руси шокировали иностранцев - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:23 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/rus-2044660147.html
Какие традиции на Руси шокировали иностранцев
Какие традиции на Руси шокировали иностранцев - РИА Новости, 28.09.2025
Какие традиции на Руси шокировали иностранцев
Некоторые из русских традиций шокировали иностранцев. Да и нам со временем они могут показаться весьма странными. О самых причудливых — в материале РИА Новости. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T08:23:00+03:00
2025-09-28T08:23:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044678686_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eebc7bc6f0a11b11cc9664c920de4e3e.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Некоторые из русских традиций шокировали иностранцев. Да и нам со временем они могут показаться весьма странными. О самых причудливых — в материале РИА Новости.Запекание младенцевОдним из таких любопытных и ныне исчезнувших обрядов была практика "запекания младенцев". В те далекие времена, к несчастью, детская смертность была не редкостью.Любящие родители с присущей крестьянам смекалкой искали способы защитить потомство от опасностей и болезней. Если ребенок родился преждевременно, был слаб, болен или проявлял подозрительное поведение — например, был слишком тихим или чересчур громким, — с ним поступали весьма оригинальным образом.Малыша обмазывали тестом, клали на лопату, которую использовали для выпекания хлеба. Затем засовывали в натопленную, но не слишком горячую печь, чтобы избежать ожогов.По поверьям, там ребенок должен был "дозревать", прямо как в материнской утробе. Этот странный обряд, известный как "запекание", или "перепекание" детей, сохранялся в некоторых регионах вплоть до XX века.После тесто, которым был намазан ребенок, снимали и выбрасывали. В другом случае его отдавали собакам, чтобы те "унесли" с собой все болезни и недуги. Считалось, что после "перепекания" ребенок становился крепче и здоровее. Еще таким способом в некоторых местностях лечили простуду.Похороны мухУ русских крестьян был еще один весьма своеобразный обычай, совершаемый в период от дня Семена Летопроводца (1 сентября по старому стилю) до Покрова (1 октября).Жители деревни собирались вместе, чтобы организовывать пышные похороны… насекомых.Погребение с почестями организовывали мухам, тараканам, блохам, клопам, вшам и комарам. Все сопровождалось шумным оплакиванием, причитаниями. Для насекомых даже изготавливали специальные гробики.Как писал этнограф Иван Сахаров, серпуховские девушки помещали мух в морковные и свекловичные гробы. Тульские девушки хоронят мух в садах в репных гробах, а тараканов — в щепках.По мнению Сахарова, данное поверье основано вот на чем: мол, от такого погребения погибают другие мухи и тараканы.Обряд похорон нередко принимал шуточный характер и позволял крестьянам отвлечься от суровых будней.Общие баниВплоть до конца XVIII столетия бани были общими. Это касалось даже городских.Общественные бани, где мужчины и женщины видели друг друга голыми, казались властям "рассадником разврата".Однако это было не совсем так."К чести русского народа, совместное посещение общественных бань мужчинами и женщинами имело лишь весьма ограниченный сексуальный подтекст, который проявлялся лишь в шутках (порой весьма скабрезных), флирте, но ни в чем более серьезном", — пишет Андрей Дачник в книге "Баня. Очерки этнографии и медицины".Иностранцы отказывались их посещатьСовместное мытье русских в банях становилось настоящим шоком для иностранцев.Голландский парусных дел мастер Ян Стрюйс, побывав в Москве в 1669 году, рассказывал: "Общественными банями пользуются мужчины и женщины, молодые и старые, без различия. Раздевшись догола, все входят в одну дверь, прикрывая иногда свой срам не чем иным, как пучками высушенных березовых веток, которыми растирают тело, предварительно побрызгав на него водой, что происходит, когда они парятся на скамейках… Итак, мужчины и женщины, молодые и старые, выбегают без стыда и страха из бани, так что их каждый может увидеть…"Чужестранцы отказывались мыться в общественных банях. И даже потребовали устройства в Немецкой слободе Москвы особых бань, где мужчины и женщины мылись отдельно.В 1782-м, при Екатерине II, вышел Устав благочиния. По указу императрицы было запрещено "совместное посещение мужчинами и женщинами торговых бань", а дети противоположного пола имели право находиться в мужском или женском отделении только до семилетнего возраста.Однако полностью общие бани исчезли нескоро. Окончательно они пропали в первой четверти XIX столетия, при Александре I.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044678686_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4b1125f913888dda5c3a6bed92a30804.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Какие традиции на Руси шокировали иностранцев

© Getty Images / Irina NedikovaСлавянка
Славянка - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© Getty Images / Irina Nedikova
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Некоторые из русских традиций шокировали иностранцев. Да и нам со временем они могут показаться весьма странными. О самых причудливых — в материале РИА Новости.

Запекание младенцев

Одним из таких любопытных и ныне исчезнувших обрядов была практика "запекания младенцев". В те далекие времена, к несчастью, детская смертность была не редкостью.
Любящие родители с присущей крестьянам смекалкой искали способы защитить потомство от опасностей и болезней. Если ребенок родился преждевременно, был слаб, болен или проявлял подозрительное поведение — например, был слишком тихим или чересчур громким, — с ним поступали весьма оригинальным образом.
© Getty Images / KulikovaNНоги младенца
Ноги младенца - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Getty Images / KulikovaN
Ноги младенца
Малыша обмазывали тестом, клали на лопату, которую использовали для выпекания хлеба. Затем засовывали в натопленную, но не слишком горячую печь, чтобы избежать ожогов.
По поверьям, там ребенок должен был "дозревать", прямо как в материнской утробе. Этот странный обряд, известный как "запекание", или "перепекание" детей, сохранялся в некоторых регионах вплоть до XX века.
После тесто, которым был намазан ребенок, снимали и выбрасывали. В другом случае его отдавали собакам, чтобы те "унесли" с собой все болезни и недуги. Считалось, что после "перепекания" ребенок становился крепче и здоровее. Еще таким способом в некоторых местностях лечили простуду.

Похороны мух

У русских крестьян был еще один весьма своеобразный обычай, совершаемый в период от дня Семена Летопроводца (1 сентября по старому стилю) до Покрова (1 октября).
Жители деревни собирались вместе, чтобы организовывать пышные похороны… насекомых.
Погребение с почестями организовывали мухам, тараканам, блохам, клопам, вшам и комарам. Все сопровождалось шумным оплакиванием, причитаниями. Для насекомых даже изготавливали специальные гробики.
© Getty Images / TunaturaГнус
Гнус - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Getty Images / Tunatura
Гнус
Как писал этнограф Иван Сахаров, серпуховские девушки помещали мух в морковные и свекловичные гробы. Тульские девушки хоронят мух в садах в репных гробах, а тараканов — в щепках.
По мнению Сахарова, данное поверье основано вот на чем: мол, от такого погребения погибают другие мухи и тараканы.
Обряд похорон нередко принимал шуточный характер и позволял крестьянам отвлечься от суровых будней.
© РИА Новости / Алексей Бушкин | Перейти в медиабанкРепродукция картины "На пашне. Весна" художника Алексея Венецианова
Репродукция картины На пашне. Весна художника Алексея Венецианова - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Алексей Бушкин
Перейти в медиабанк
Репродукция картины "На пашне. Весна" художника Алексея Венецианова

Общие бани

Вплоть до конца XVIII столетия бани были общими. Это касалось даже городских.
Общественные бани, где мужчины и женщины видели друг друга голыми, казались властям "рассадником разврата".
Однако это было не совсем так.
"К чести русского народа, совместное посещение общественных бань мужчинами и женщинами имело лишь весьма ограниченный сексуальный подтекст, который проявлялся лишь в шутках (порой весьма скабрезных), флирте, но ни в чем более серьезном", — пишет Андрей Дачник в книге "Баня. Очерки этнографии и медицины".
© Getty Images / Евгений ХаритоновБаня
Баня - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Getty Images / Евгений Харитонов
Баня

Иностранцы отказывались их посещать

Совместное мытье русских в банях становилось настоящим шоком для иностранцев.
Голландский парусных дел мастер Ян Стрюйс, побывав в Москве в 1669 году, рассказывал: "Общественными банями пользуются мужчины и женщины, молодые и старые, без различия. Раздевшись догола, все входят в одну дверь, прикрывая иногда свой срам не чем иным, как пучками высушенных березовых веток, которыми растирают тело, предварительно побрызгав на него водой, что происходит, когда они парятся на скамейках… Итак, мужчины и женщины, молодые и старые, выбегают без стыда и страха из бани, так что их каждый может увидеть…"
© РИА Новости / Валентин Черединцев | Перейти в медиабанкРепродукция рисунка А. М. Васнецова "Общественные бани"
Репродукция рисунка А.М.Васнецова Общественные бани - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Валентин Черединцев
Перейти в медиабанк
Репродукция рисунка А. М. Васнецова "Общественные бани"
Чужестранцы отказывались мыться в общественных банях. И даже потребовали устройства в Немецкой слободе Москвы особых бань, где мужчины и женщины мылись отдельно.
В 1782-м, при Екатерине II, вышел Устав благочиния. По указу императрицы было запрещено "совместное посещение мужчинами и женщинами торговых бань", а дети противоположного пола имели право находиться в мужском или женском отделении только до семилетнего возраста.
Однако полностью общие бани исчезли нескоро. Окончательно они пропали в первой четверти XIX столетия, при Александре I.
CC BY-SA 4.0 / Andreykor / Сандуновские баниСандуновские бани
Сандуновские бани - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
CC BY-SA 4.0 / Andreykor / Сандуновские бани
Сандуновские бани
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала