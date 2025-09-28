https://ria.ru/20250928/rus-2044660147.html

Какие традиции на Руси шокировали иностранцев

Некоторые из русских традиций шокировали иностранцев. Да и нам со временем они могут показаться весьма странными. О самых причудливых — в материале РИА Новости. РИА Новости, 28.09.2025

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Некоторые из русских традиций шокировали иностранцев. Да и нам со временем они могут показаться весьма странными. О самых причудливых — в материале РИА Новости.Запекание младенцевОдним из таких любопытных и ныне исчезнувших обрядов была практика "запекания младенцев". В те далекие времена, к несчастью, детская смертность была не редкостью.Любящие родители с присущей крестьянам смекалкой искали способы защитить потомство от опасностей и болезней. Если ребенок родился преждевременно, был слаб, болен или проявлял подозрительное поведение — например, был слишком тихим или чересчур громким, — с ним поступали весьма оригинальным образом.Малыша обмазывали тестом, клали на лопату, которую использовали для выпекания хлеба. Затем засовывали в натопленную, но не слишком горячую печь, чтобы избежать ожогов.По поверьям, там ребенок должен был "дозревать", прямо как в материнской утробе. Этот странный обряд, известный как "запекание", или "перепекание" детей, сохранялся в некоторых регионах вплоть до XX века.После тесто, которым был намазан ребенок, снимали и выбрасывали. В другом случае его отдавали собакам, чтобы те "унесли" с собой все болезни и недуги. Считалось, что после "перепекания" ребенок становился крепче и здоровее. Еще таким способом в некоторых местностях лечили простуду.Похороны мухУ русских крестьян был еще один весьма своеобразный обычай, совершаемый в период от дня Семена Летопроводца (1 сентября по старому стилю) до Покрова (1 октября).Жители деревни собирались вместе, чтобы организовывать пышные похороны… насекомых.Погребение с почестями организовывали мухам, тараканам, блохам, клопам, вшам и комарам. Все сопровождалось шумным оплакиванием, причитаниями. Для насекомых даже изготавливали специальные гробики.Как писал этнограф Иван Сахаров, серпуховские девушки помещали мух в морковные и свекловичные гробы. Тульские девушки хоронят мух в садах в репных гробах, а тараканов — в щепках.По мнению Сахарова, данное поверье основано вот на чем: мол, от такого погребения погибают другие мухи и тараканы.Обряд похорон нередко принимал шуточный характер и позволял крестьянам отвлечься от суровых будней.Общие баниВплоть до конца XVIII столетия бани были общими. Это касалось даже городских.Общественные бани, где мужчины и женщины видели друг друга голыми, казались властям "рассадником разврата".Однако это было не совсем так."К чести русского народа, совместное посещение общественных бань мужчинами и женщинами имело лишь весьма ограниченный сексуальный подтекст, который проявлялся лишь в шутках (порой весьма скабрезных), флирте, но ни в чем более серьезном", — пишет Андрей Дачник в книге "Баня. Очерки этнографии и медицины".Иностранцы отказывались их посещатьСовместное мытье русских в банях становилось настоящим шоком для иностранцев.Голландский парусных дел мастер Ян Стрюйс, побывав в Москве в 1669 году, рассказывал: "Общественными банями пользуются мужчины и женщины, молодые и старые, без различия. Раздевшись догола, все входят в одну дверь, прикрывая иногда свой срам не чем иным, как пучками высушенных березовых веток, которыми растирают тело, предварительно побрызгав на него водой, что происходит, когда они парятся на скамейках… Итак, мужчины и женщины, молодые и старые, выбегают без стыда и страха из бани, так что их каждый может увидеть…"Чужестранцы отказывались мыться в общественных банях. И даже потребовали устройства в Немецкой слободе Москвы особых бань, где мужчины и женщины мылись отдельно.В 1782-м, при Екатерине II, вышел Устав благочиния. По указу императрицы было запрещено "совместное посещение мужчинами и женщинами торговых бань", а дети противоположного пола имели право находиться в мужском или женском отделении только до семилетнего возраста.Однако полностью общие бани исчезли нескоро. Окончательно они пропали в первой четверти XIX столетия, при Александре I.

