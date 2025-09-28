https://ria.ru/20250928/rozysk-2044857254.html
На Украине объявили в розыск Полину Агурееву
Служба безопасности Украины объявила в розыск заслуженную артистку России Полину Агурееву, следует из базы данных спецслужбы. РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины объявила в розыск заслуженную артистку России Полину Агурееву, следует из базы данных спецслужбы.Имя звезды сериала "Ликвидация" содержится в базе разыскиваемых СБУ лиц с июля 2024 года. На Украине ее обвиняют в "незаконном пересечении границы" и других преступлениях.Ранее в розыск были объявлены глава "Росатома" Алексей Лихачев и председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.СБУ давно превратилась в орган репрессий, преследуя всех неугодных киевскому режиму. В списках розыска помимо граждан Украины есть российские политики, журналисты и звезды шоу-бизнеса.
