06:56 28.09.2025 (обновлено: 07:42 28.09.2025)
На Украине объявили в розыск Полину Агурееву
Служба безопасности Украины объявила в розыск заслуженную артистку России Полину Агурееву, следует из базы данных спецслужбы. РИА Новости, 28.09.2025
в мире
украина
алексей лихачев
элла памфилова
россия
служба безопасности украины
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины объявила в розыск заслуженную артистку России Полину Агурееву, следует из базы данных спецслужбы.Имя звезды сериала "Ликвидация" содержится в базе разыскиваемых СБУ лиц с июля 2024 года. На Украине ее обвиняют в "незаконном пересечении границы" и других преступлениях.Ранее в розыск были объявлены глава "Росатома" Алексей Лихачев и председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.СБУ давно превратилась в орган репрессий, преследуя всех неугодных киевскому режиму. В списках розыска помимо граждан Украины есть российские политики, журналисты и звезды шоу-бизнеса.
в мире, украина, алексей лихачев, элла памфилова, россия, служба безопасности украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Украина, Алексей Лихачев, Элла Памфилова, Россия, Служба безопасности Украины, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины объявила в розыск заслуженную артистку России Полину Агурееву, следует из базы данных спецслужбы.
Имя звезды сериала "Ликвидация" содержится в базе разыскиваемых СБУ лиц с июля 2024 года. На Украине ее обвиняют в "незаконном пересечении границы" и других преступлениях.
Ранее в розыск были объявлены глава "Росатома" Алексей Лихачев и председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
СБУ давно превратилась в орган репрессий, преследуя всех неугодных киевскому режиму. В списках розыска помимо граждан Украины есть российские политики, журналисты и звезды шоу-бизнеса.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Захарова отреагировала на объявление СБУ в розыск Памфиловой
16 сентября, 12:17
 
В миреУкраинаАлексей ЛихачевЭлла ПамфиловаРоссияСлужба безопасности УкраиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
