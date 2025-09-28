https://ria.ru/20250928/rossiya-2044959558.html

Крым направил обращение по иноагентам в Госдуму

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Обращение по усовершенствованию федерального законодательства с предложением о введении запрета на публичное использование творчества иноагентов направлено в Госдуму, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее Константинов заявил об инициативе крымского парламента разработать обращение в Госдуму по запрету на публичное исполнение, показ, трансляцию, прокат, демонстрацию, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, творчества иноагентов. "Обращение по творчеству иноагентов направлено в Госдуму и будет рассмотрено профильным комитетом", - сказал Константинов. По его словам, предлагается внести в действующее законодательство положения в части запрета на публичное исполнение и показ творчества иноагентов, в также рассмотреть возможность установления административной ответственности в случае нарушения.

