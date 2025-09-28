Рейтинг@Mail.ru
Крым направил обращение по иноагентам в Госдуму - РИА Новости, 28.09.2025
18:00 28.09.2025
Крым направил обращение по иноагентам в Госдуму
Обращение по усовершенствованию федерального законодательства с предложением о введении запрета на публичное использование творчества иноагентов направлено в... РИА Новости, 28.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Обращение по усовершенствованию федерального законодательства с предложением о введении запрета на публичное использование творчества иноагентов направлено в Госдуму, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее Константинов заявил об инициативе крымского парламента разработать обращение в Госдуму по запрету на публичное исполнение, показ, трансляцию, прокат, демонстрацию, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, творчества иноагентов. "Обращение по творчеству иноагентов направлено в Госдуму и будет рассмотрено профильным комитетом", - сказал Константинов. По его словам, предлагается внести в действующее законодательство положения в части запрета на публичное исполнение и показ творчества иноагентов, в также рассмотреть возможность установления административной ответственности в случае нарушения.
общество, владимир константинов, госдума рф
Общество, Владимир Константинов, Госдума РФ
Крым направил обращение по иноагентам в Госдуму

В ГД направили проект о запретите публичного использования творчества иноагентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Обращение по усовершенствованию федерального законодательства с предложением о введении запрета на публичное использование творчества иноагентов направлено в Госдуму, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Константинов заявил об инициативе крымского парламента разработать обращение в Госдуму по запрету на публичное исполнение, показ, трансляцию, прокат, демонстрацию, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, творчества иноагентов.
"Обращение по творчеству иноагентов направлено в Госдуму и будет рассмотрено профильным комитетом", - сказал Константинов.
По его словам, предлагается внести в действующее законодательство положения в части запрета на публичное исполнение и показ творчества иноагентов, в также рассмотреть возможность установления административной ответственности в случае нарушения.
Главный редактор журнала Искусство кино Антон Долин на пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 6 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Кинокритик-иноагент Долин* больше года не платит по иноагентскому штрафу
27 сентября, 04:05
 
