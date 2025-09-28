Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай обсудили расширение поставок сельхозпродукции - РИА Новости, 28.09.2025
14:52 28.09.2025
Россия и Китай обсудили расширение поставок сельхозпродукции
экономика
россия
китай
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. РФ и КНР обсудили вопрос расширения поставок российской сельхозпродукции, в том числе и поэтапного снятия ограничений на поставки пшеницы и ячменя, заявил журналистам в воскресенье глава Минэкономразвития Максим Решетников по итогам 28-го заседания подкомиссии РФ и КНР по торгово-экономическому сотрудничеству. "Второй момент, который обсуждали, это дальнейшее расширение поставок сюда сельхозпродукции, это касается и поэтапного снятия ограничений на пшеницу, и поставки ячменя, и те вопросы потенциальных угроз, которые есть поставкам той же говядины сюда, всё это у нас вошло в перечень вопросов, которые мы обсуждаем", – заявил Решетников. Он также отметил, что страны в ходе подкомиссии обсуждали вопросы использования трудовых ресурсов. "Китайская сторона ставила вопрос как раз о том, что когда китайские специалисты приезжают ненадолго, нужно ли задавать экзамен по русскому языку, мы доложили, что этот вопрос решён, потому что Государственная дума одобрила закон летом этого года, и теперь специалисты, которые приезжают по квотам, не должны сдавать русский язык, это как раз реализацию многих наших крупных проектов, где задействован китайский персонал, позволит ускорить", - отметил министр. "Новые перспективы - это большая тема, которую мы предметно обсуждаем, электронная торговля, платформенная экономика, взаимодействие платформ через них контроль ввоза продукции, начиная от вопросов легальности этой продукции, соответствия всем требованиям, доставка, всё позволяет, конечно существенно нарастить и перечень продукции на электронных лавках, и скорость доставки, и борьбу с ценами - это всё важно и для российской экономики, и для китайской", - добавил он.
экономика, россия, китай, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Китай, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. РФ и КНР обсудили вопрос расширения поставок российской сельхозпродукции, в том числе и поэтапного снятия ограничений на поставки пшеницы и ячменя, заявил журналистам в воскресенье глава Минэкономразвития Максим Решетников по итогам 28-го заседания подкомиссии РФ и КНР по торгово-экономическому сотрудничеству.
"Второй момент, который обсуждали, это дальнейшее расширение поставок сюда сельхозпродукции, это касается и поэтапного снятия ограничений на пшеницу, и поставки ячменя, и те вопросы потенциальных угроз, которые есть поставкам той же говядины сюда, всё это у нас вошло в перечень вопросов, которые мы обсуждаем", – заявил Решетников.
Он также отметил, что страны в ходе подкомиссии обсуждали вопросы использования трудовых ресурсов.
"Китайская сторона ставила вопрос как раз о том, что когда китайские специалисты приезжают ненадолго, нужно ли задавать экзамен по русскому языку, мы доложили, что этот вопрос решён, потому что Государственная дума одобрила закон летом этого года, и теперь специалисты, которые приезжают по квотам, не должны сдавать русский язык, это как раз реализацию многих наших крупных проектов, где задействован китайский персонал, позволит ускорить", - отметил министр.
"Новые перспективы - это большая тема, которую мы предметно обсуждаем, электронная торговля, платформенная экономика, взаимодействие платформ через них контроль ввоза продукции, начиная от вопросов легальности этой продукции, соответствия всем требованиям, доставка, всё позволяет, конечно существенно нарастить и перечень продукции на электронных лавках, и скорость доставки, и борьбу с ценами - это всё важно и для российской экономики, и для китайской", - добавил он.
