Россия и Китай обсудили борьбу с контрафактной продукцией - РИА Новости, 28.09.2025
14:10 28.09.2025
Россия и Китай обсудили борьбу с контрафактной продукцией
ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. РФ и КНР обсудили вопросы борьбы с контрафактной продукцией РФ на китайском рынке, заявил журналистам в воскресенье глава Минэкономразвития Максим Решетников по итогам 28-го заседания подкомиссии РФ и КНР по торгово-экономическому сотрудничеству. "Отдельно обсуждали вопросы, связанные с контрафактной продукцией, с подделками под российскую продукцию, которые здесь на китайском рынке имеются", - заявил Решетников. Он добавил, что "российская продукция здесь уважается, считается качественной и достаточно дорогой продукцией, поэтому есть подделки и из других стран, из третьих стран, поэтому китайские власти тоже уделяют этому внимание". "Мы с этим боремся и обсуждали, как нам эту борьбу, так сказать, усилить. Но китайская сторона говорит, главное – поставляйте нам еще больше", - добавил он.
экономика, россия, китай, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Китай, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Государственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. РФ и КНР обсудили вопросы борьбы с контрафактной продукцией РФ на китайском рынке, заявил журналистам в воскресенье глава Минэкономразвития Максим Решетников по итогам 28-го заседания подкомиссии РФ и КНР по торгово-экономическому сотрудничеству.
"Отдельно обсуждали вопросы, связанные с контрафактной продукцией, с подделками под российскую продукцию, которые здесь на китайском рынке имеются", - заявил Решетников.
Экономика Россия Китай Максим Решетников Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Заголовок открываемого материала