https://ria.ru/20250928/pvo-2044905163.html
Средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над двумя областями
Средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над двумя областями - РИА Новости, 28.09.2025
Средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над двумя областями
Средства ПВО РФ с 8.15 мск до 13.00 мск сбили 12 украинских беспилотников над двумя регионами России, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T13:30:00+03:00
2025-09-28T13:30:00+03:00
2025-09-28T13:31:00+03:00
россия
белгородская область
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_8e010938f79d9f3fbf0cb6ef53e1ff4f.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Средства ПВО РФ с 8.15 мск до 13.00 мск сбили 12 украинских беспилотников над двумя регионами России, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."Двадцать восьмого сентября т.г. в период с 8.15 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА – над территорией Курской области и семь БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белгородская область
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_118cfb78e900bd90d9c8f0bb3167188b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгородская область, безопасность, курская область
Россия, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область
Средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над двумя областями
ПВО уничтожила 12 украинских беспилотников над Курской и белгородской областями