https://ria.ru/20250928/pvo-2044905163.html

Средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над двумя областями

Средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над двумя областями - РИА Новости, 28.09.2025

Средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над двумя областями

Средства ПВО РФ с 8.15 мск до 13.00 мск сбили 12 украинских беспилотников над двумя регионами России, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T13:30:00+03:00

2025-09-28T13:30:00+03:00

2025-09-28T13:31:00+03:00

россия

белгородская область

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_8e010938f79d9f3fbf0cb6ef53e1ff4f.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Средства ПВО РФ с 8.15 мск до 13.00 мск сбили 12 украинских беспилотников над двумя регионами России, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."Двадцать восьмого сентября т.г. в период с 8.15 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА – над территорией Курской области и семь БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

белгородская область

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белгородская область, безопасность, курская область