Мэр Портленда заявил, что город не нуждается в отправленных Трампом войсках

Мэр Портленда Кит Уилсон заявил, что город не нуждается в войсках, направленных туда президентом США. РИА Новости, 28.09.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044870953_0:242:3071:1970_1920x0_80_0_0_934fd9177a21b709adcf52ad1b82506a.jpg

ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости. Мэр Портленда Кит Уилсон заявил, что город не нуждается в войсках, направленных туда президентом США."Президент Трамп направил "все необходимые войска" в Портленд, штат Орегон. Количество необходимых войск равно нулю, как в Портленде, так и в любом другом американском городе. Наша страна помнит акты угнетения, и президент не встретит здесь беззакония или насилия, если только не собирается совершить их", — утверждает Уилсон.Накануне Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты "опуcтошенного войной" Портленда и объектов миграционной полиции ICE от движения "Антифа".Во вторник глава Белого дома подписал указ о признании движения террористической организацией. Как сообщала газета WSJ со ссылкой на источники, в винтовке, из которой могли убить консервативного активиста и сторонника американского президента Чарли Кирка, нашли пули с выгравированными лозунгами "Антифа".Убийство сторонника ТрампаДесятого сентября в Кирка выстрелили во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Это произошло в тот момент, когда активист отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. Он получил огнестрельное ранение в шею и умер в больнице.Преступника задержали. Им оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. По данным телеканала CNN, он признался в содеянном отцу, а тот рассказал обо всем властям. Злоумышленника задержали и уже предъявили семь пунктов обвинения, в том числе в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Ему может грозить смертная казнь.

в мире, портленд, сша, орегон, дональд трамп, пит хегсет, кэш патель, министерство обороны сша, фбр, центральное разведывательное управление (цру), чарли кирк, юта, убийство американского политика чарли кирка