Рейтинг@Mail.ru
Мэр Портленда заявил, что город не нуждается в отправленных Трампом войсках - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:14 28.09.2025 (обновлено: 11:15 28.09.2025)
https://ria.ru/20250928/portlend-2044847750.html
Мэр Портленда заявил, что город не нуждается в отправленных Трампом войсках
Мэр Портленда заявил, что город не нуждается в отправленных Трампом войсках - РИА Новости, 28.09.2025
Мэр Портленда заявил, что город не нуждается в отправленных Трампом войсках
Мэр Портленда Кит Уилсон заявил, что город не нуждается в войсках, направленных туда президентом США. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T02:14:00+03:00
2025-09-28T11:15:00+03:00
в мире
портленд
сша
орегон
дональд трамп
пит хегсет
кэш патель
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044870953_0:242:3071:1970_1920x0_80_0_0_934fd9177a21b709adcf52ad1b82506a.jpg
ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости. Мэр Портленда Кит Уилсон заявил, что город не нуждается в войсках, направленных туда президентом США."Президент Трамп направил "все необходимые войска" в Портленд, штат Орегон. Количество необходимых войск равно нулю, как в Портленде, так и в любом другом американском городе. Наша страна помнит акты угнетения, и президент не встретит здесь беззакония или насилия, если только не собирается совершить их", — утверждает Уилсон.Накануне Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты "опуcтошенного войной" Портленда и объектов миграционной полиции ICE от движения "Антифа".Во вторник глава Белого дома подписал указ о признании движения террористической организацией. Как сообщала газета WSJ со ссылкой на источники, в винтовке, из которой могли убить консервативного активиста и сторонника американского президента Чарли Кирка, нашли пули с выгравированными лозунгами "Антифа".Убийство сторонника ТрампаДесятого сентября в Кирка выстрелили во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Это произошло в тот момент, когда активист отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. Он получил огнестрельное ранение в шею и умер в больнице.Преступника задержали. Им оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. По данным телеканала CNN, он признался в содеянном отцу, а тот рассказал обо всем властям. Злоумышленника задержали и уже предъявили семь пунктов обвинения, в том числе в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Ему может грозить смертная казнь.
https://ria.ru/20250926/vengrija-2044630299.html
https://ria.ru/20250923/antifa-2043698225.html
https://ria.ru/20250911/kirk-2041172972.html
портленд
сша
орегон
юта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044870953_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_804b06ae76ba071535db06a1f2d6a15b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, портленд, сша, орегон, дональд трамп, пит хегсет, кэш патель, министерство обороны сша, фбр, центральное разведывательное управление (цру), чарли кирк, юта, убийство американского политика чарли кирка
В мире, Портленд, США, Орегон, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Кэш Патель, Министерство обороны США, ФБР, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Чарли Кирк, Юта, Убийство американского политика Чарли Кирка
Мэр Портленда заявил, что город не нуждается в отправленных Трампом войсках

Мэр Уилсон: Портленд не нуждается в отправленных Трампом войсках

© AP Photo / Claire RushМэр Портленда Кит Уилсон выступает на пресс-конференции в Портленде, после того, как Дональд Трамп заявил, что отправит войска в город
Мэр Портленда Кит Уилсон выступает на пресс-конференции в Портленде, после того, как Дональд Трамп заявил, что отправит войска в город - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© AP Photo / Claire Rush
Мэр Портленда Кит Уилсон выступает на пресс-конференции в Портленде, после того, как Дональд Трамп заявил, что отправит войска в город
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости. Мэр Портленда Кит Уилсон заявил, что город не нуждается в войсках, направленных туда президентом США.
"Президент Трамп направил "все необходимые войска" в Портленд, штат Орегон. Количество необходимых войск равно нулю, как в Портленде, так и в любом другом американском городе. Наша страна помнит акты угнетения, и президент не встретит здесь беззакония или насилия, если только не собирается совершить их", — утверждает Уилсон.
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Эксперт объяснил, почему в Венгрии хотят признать "Антифа" террористами
26 сентября, 16:39
Накануне Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты "опуcтошенного войной" Портленда и объектов миграционной полиции ICE от движения "Антифа".

Считается, что в Портленде проживает большое количество сторонников "Антифа", представителей левых и ультралевых взглядов.

Во вторник глава Белого дома подписал указ о признании движения террористической организацией. Как сообщала газета WSJ со ссылкой на источники, в винтовке, из которой могли убить консервативного активиста и сторонника американского президента Чарли Кирка, нашли пули с выгравированными лозунгами "Антифа".
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В Европарламенте хотят признать "Антифа" террористической организацией
23 сентября, 11:30

Убийство сторонника Трампа

Десятого сентября в Кирка выстрелили во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Это произошло в тот момент, когда активист отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. Он получил огнестрельное ранение в шею и умер в больнице.

Кирк был известен встречами в формате "открытого микрофона" в американских университетах. В 2012-м он основал организацию Turning Point USA, продвигающую консервативные ценности в учебных заведениях. В соцсетях наибольшей популярностью пользуются видео, на которых активист спорит со сторонниками Демократической партии.

На публичных выступлениях Кирк не раз критиковал киевский режим, называл Владимира Зеленского марионеткой ЦРУ и препятствием для мира, выступал против предоставления военной помощи Украине, признавал Крым частью России и призывал к восстановлению дипотношений с Москвой.

Преступника задержали. Им оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. По данным телеканала CNN, он признался в содеянном отцу, а тот рассказал обо всем властям. Злоумышленника задержали и уже предъявили семь пунктов обвинения, в том числе в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Ему может грозить смертная казнь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Кто убил Чарли Кирка
11 сентября, 12:55
 
В миреПортлендСШАОрегонДональд ТрампПит ХегсетКэш ПательМинистерство обороны СШАФБРЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Чарли КиркЮтаУбийство американского политика Чарли Кирка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала