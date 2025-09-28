Мэр Портленда заявил, что город не нуждается в отправленных Трампом войсках
Мэр Уилсон: Портленд не нуждается в отправленных Трампом войсках
© AP Photo / Claire RushМэр Портленда Кит Уилсон выступает на пресс-конференции в Портленде, после того, как Дональд Трамп заявил, что отправит войска в город
© AP Photo / Claire Rush
Мэр Портленда Кит Уилсон выступает на пресс-конференции в Портленде, после того, как Дональд Трамп заявил, что отправит войска в город
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости. Мэр Портленда Кит Уилсон заявил, что город не нуждается в войсках, направленных туда президентом США.
"Президент Трамп направил "все необходимые войска" в Портленд, штат Орегон. Количество необходимых войск равно нулю, как в Портленде, так и в любом другом американском городе. Наша страна помнит акты угнетения, и президент не встретит здесь беззакония или насилия, если только не собирается совершить их", — утверждает Уилсон.
Эксперт объяснил, почему в Венгрии хотят признать "Антифа" террористами
26 сентября, 16:39
Накануне Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты "опуcтошенного войной" Портленда и объектов миграционной полиции ICE от движения "Антифа".
Считается, что в Портленде проживает большое количество сторонников "Антифа", представителей левых и ультралевых взглядов.
Во вторник глава Белого дома подписал указ о признании движения террористической организацией. Как сообщала газета WSJ со ссылкой на источники, в винтовке, из которой могли убить консервативного активиста и сторонника американского президента Чарли Кирка, нашли пули с выгравированными лозунгами "Антифа".
В Европарламенте хотят признать "Антифа" террористической организацией
23 сентября, 11:30
Убийство сторонника Трампа
Десятого сентября в Кирка выстрелили во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Это произошло в тот момент, когда активист отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. Он получил огнестрельное ранение в шею и умер в больнице.
Кирк был известен встречами в формате "открытого микрофона" в американских университетах. В 2012-м он основал организацию Turning Point USA, продвигающую консервативные ценности в учебных заведениях. В соцсетях наибольшей популярностью пользуются видео, на которых активист спорит со сторонниками Демократической партии.
На публичных выступлениях Кирк не раз критиковал киевский режим, называл Владимира Зеленского марионеткой ЦРУ и препятствием для мира, выступал против предоставления военной помощи Украине, признавал Крым частью России и призывал к восстановлению дипотношений с Москвой.
Преступника задержали. Им оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. По данным телеканала CNN, он признался в содеянном отцу, а тот рассказал обо всем властям. Злоумышленника задержали и уже предъявили семь пунктов обвинения, в том числе в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Ему может грозить смертная казнь.
Кто убил Чарли Кирка
11 сентября, 12:55