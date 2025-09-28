"На этом и закончится": в Польше высказались о плане Зеленского
Лисицкий: план Зеленского втянуть НАТО в войну с РФ приведет к разгрому Украины
© AP Photo / Stefan JeremiahВладимир Зеленский
© AP Photo / Stefan Jeremiah
Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Очередная попытка Владимира Зеленского добиться вовлечения НАТО в конфликт на Украине потерпит неудачу, заявил главный редактор издания Do Rzeczy Павел Лисицкий в эфире одноименного YouTube-канала.
По словам эксперта, Зеленский явно оторвался от реальности, если думает, что вместо того, чтобы быть разгромленной, Украина перейдет в контратаку.
"Это противоречие вообще не нашло отклика ни в одном средстве массовой информации, и, тем не менее, если бы те, кто восхищается им (Зеленским. — Прим. Ред.), посмотрели на него с этой стороны, они бы заметили, что что-то с ним не так", — пояснил Лисицкий.
Ранее Владимир Зеленский в интервью порталу Axios посоветовал российским официальным лицам "убедиться, что они знают местонахождение бомбоубежищ". Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на эти угрозы заявил, что Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет, и об этом нужно помнить.
В пятницу газета Telegraph написала, что Зеленский на встрече с Трампом запросил ракеты Tomahawk. США ранее ограничивали поставки таких систем, опасаясь эскалации и учитывая ограниченность своих собственных арсеналов. Дальность полета этих ракет составляет до 1,6 тысячи километров, что, как указывают СМИ, позволяет им достигать целей глубоко на территории России, включая Москву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
