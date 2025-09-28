https://ria.ru/20250928/politsija-2044890618.html

Молдавская полиция досматривает автомобили жителей Приднестровья

Полиция Молдавии в день парламентских выбров досматривает автомобили жителей Приднестровья на дороге у города Бендеры, передаёт корреспондент РИА Новости.

ТИРАСПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Полиция Молдавии в день парламентских выбров досматривает автомобили жителей Приднестровья на дороге у города Бендеры, передаёт корреспондент РИА Новости. Как сообщили РИА Новости очевидцы, полиция Молдавии останавливает машины жителей Приднестровья на дороге у города Бендеры, которая ведет в города Молдавии Кишинев и Новые Анены, где для приднестровцев открыты избирательные участки на парламентские выборы, но их втрое меньше, чем на прошлых выборах. Сотрудники молдавской полиции выборочно проверяют документы у водителей. Ранее очевидцы сообщали РИА Новости, что власти Молдавии в день выборов перекрыли движение на мосту через Днестр у приднестровского города Каменка и молдавского села Сенатовка, в результате образовалась пробка из автомобилей. По словам очевидцев, полицейские объясняли это якобы зависшей программой. Телеканал "Первый Приднестровский" ранее передавал, что на мосту через Днестр между приднестровской Рыбницей и молдавским городом Резина образовалась пробка из автомобилей приднестровцев, желающих проголосовать на выборах в парламент Молдавии. По данным ТВ, машины двигались медленно из-за проверок полиции, дополнительные трудности возникли из-за ремонта на одной из полос, который Кишинёв начал прямо перед выборами. Власти Молдавии для жителей ПМР традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе парламентских выборов, которые проходят в Молдавии, для жителей Приднестровья открыли 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. Ранее ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что власти Молдавии пытаются ограничить права жителей Приднестровья на молдавских парламентских выборах. Режим Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

