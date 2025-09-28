Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге подросток получил ранение в живот из-за инцидента - РИА Новости, 28.09.2025
13:04 28.09.2025
В Петербурге подросток получил ранение в живот из-за инцидента
В Петербурге подросток получил ранение в живот из-за инцидента - РИА Новости, 28.09.2025
В Петербурге подросток получил ранение в живот из-за инцидента
Одиннадцатилетний мальчик получил тяжелое ранение в живот, предположительно, в ходе инцидента с участием подростков на площади Искусств в центре... РИА Новости, 28.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик получил тяжелое ранение в живот, предположительно, в ходе инцидента с участием подростков на площади Искусств в центре Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в субботу в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что на площади Искусств находится несовершеннолетний с травмой живота. На месте происшествия правоохранители обнаружили 11-летнего школьника с колото-резаным ранением живота, которого доставили в больницу в тяжелом состоянии. "По подозрению в совершении противоправных действий сотрудники полиции доставили в отдел троих подростков 14, 15 и 17 лет, проживающих в городе Ломоносов. Все они были опрошены в присутствии законных представителей и переданы им", - рассказали в ГУМВД. С учетом возраста предполагаемых участников инцидента материалы полицейской проверки переданы в следственные органы. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (часть 2 пункта "з" статьи 111 УК РФ).
В Петербурге подросток получил ранение в живот из-за инцидента

В центре Петербурга мальчик ранен в живот из-за инцидента с участием подростков

Машина скорой помощи
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Машина скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик получил тяжелое ранение в живот, предположительно, в ходе инцидента с участием подростков на площади Искусств в центре Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в субботу в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что на площади Искусств находится несовершеннолетний с травмой живота. На месте происшествия правоохранители обнаружили 11-летнего школьника с колото-резаным ранением живота, которого доставили в больницу в тяжелом состоянии.
