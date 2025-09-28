https://ria.ru/20250928/peterburg-2044900297.html

В Петербурге подросток получил ранение в живот из-за инцидента

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик получил тяжелое ранение в живот, предположительно, в ходе инцидента с участием подростков на площади Искусств в центре Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в субботу в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что на площади Искусств находится несовершеннолетний с травмой живота. На месте происшествия правоохранители обнаружили 11-летнего школьника с колото-резаным ранением живота, которого доставили в больницу в тяжелом состоянии. "По подозрению в совершении противоправных действий сотрудники полиции доставили в отдел троих подростков 14, 15 и 17 лет, проживающих в городе Ломоносов. Все они были опрошены в присутствии законных представителей и переданы им", - рассказали в ГУМВД. С учетом возраста предполагаемых участников инцидента материалы полицейской проверки переданы в следственные органы. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (часть 2 пункта "з" статьи 111 УК РФ).

