Песков высказался об ухудшении переговорных позиций Украины
Песков высказался об ухудшении переговорных позиций Украины - РИА Новости, 28.09.2025
Песков высказался об ухудшении переговорных позиций Украины
Украинские власти отдают себе отчет в том, что их положение дел и переговорные позиции неумолимо ухудшаются, но блефуют, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Украинские власти отдают себе отчет в том, что их положение дел и переговорные позиции неумолимо ухудшаются, но блефуют, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Положение дел для Украины и ее переговорные позиции неумолимо ухудшаются с каждым днем, сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину."Думаю, что внутренне они отдают себе отчет, но здесь блефуют", - отметил Песков.
