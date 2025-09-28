Рейтинг@Mail.ru
США призвали Иран к прямым переговорам по ядерной сделке - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:15 28.09.2025 (обновлено: 03:21 28.09.2025)
https://ria.ru/20250928/peregovory-2044849585.html
США призвали Иран к прямым переговорам по ядерной сделке
США призвали Иран к прямым переговорам по ядерной сделке - РИА Новости, 28.09.2025
США призвали Иран к прямым переговорам по ядерной сделке
Госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье призвал Иран к прямым переговорам по ядерной сделке на фоне действий "евротройки" по восстановлению санкций против... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T03:15:00+03:00
2025-09-28T03:21:00+03:00
в мире
сша
иран
тегеран (город)
россия
марко рубио
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965541_0:61:2500:1467_1920x0_80_0_0_dd304d28feb71440d1ea494466d4f104.jpg
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье призвал Иран к прямым переговорам по ядерной сделке на фоне действий "евротройки" по восстановлению санкций против Тегерана."Президент (США Дональд - ред.) Трамп ясно дал понять, что дипломатия всё ещё остаётся опцией - соглашение остаётся наилучшим вариантом для иранского народа и всего мира. Для этого Иран должен согласиться на прямые переговоры, проводимые добросовестно, без проволочек и запутывания. В отсутствие такого соглашения партнёры обязаны немедленно ввести "снэпбек" (механизм восстановления санкций - ред.) чтобы оказать давление на руководство Ирана", - говорится в заявлении Рубио.Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого Совет безопасности Всемирной организации 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за чего рестрикции Совбеза будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после субботы.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.В пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Западные страны убеждены, что за этим последует восстановление антииранских санкций, что якобы должно произойти уже на выходных. РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановление санкций против Ирана.
https://ria.ru/20250928/mid-2044842114.html
https://ria.ru/20250927/lavrov-2044825823.html
сша
иран
тегеран (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965541_126:0:2349:1667_1920x0_80_0_0_ddb4da12800921bbc9e469c474069c01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, тегеран (город), россия, марко рубио, дональд трамп, оон
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Россия, Марко Рубио, Дональд Трамп, ООН
США призвали Иран к прямым переговорам по ядерной сделке

Рубио призвал Иран к прямым переговорам по ядерной сделке

© AP Photo / Evan VucciМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье призвал Иран к прямым переговорам по ядерной сделке на фоне действий "евротройки" по восстановлению санкций против Тегерана.
"Президент (США Дональд - ред.) Трамп ясно дал понять, что дипломатия всё ещё остаётся опцией - соглашение остаётся наилучшим вариантом для иранского народа и всего мира. Для этого Иран должен согласиться на прямые переговоры, проводимые добросовестно, без проволочек и запутывания. В отсутствие такого соглашения партнёры обязаны немедленно ввести "снэпбек" (механизм восстановления санкций - ред.) чтобы оказать давление на руководство Ирана", - говорится в заявлении Рубио.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Глава МИД Ирана назвал отказ США от дипломатии преднамеренным
00:08
Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого Совет безопасности Всемирной организации 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за чего рестрикции Совбеза будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после субботы.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
В пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Западные страны убеждены, что за этим последует восстановление антииранских санкций, что якобы должно произойти уже на выходных. РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановление санкций против Ирана.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Лавров высказался о возвращении санкций ООН против Ирана
Вчера, 20:59
 
В миреСШАИранТегеран (город)РоссияМарко РубиоДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала