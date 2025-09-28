США призвали Иран к прямым переговорам по ядерной сделке

https://ria.ru/20250928/peregovory-2044849585.html

Госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье призвал Иран к прямым переговорам по ядерной сделке на фоне действий "евротройки" по восстановлению санкций против... РИА Новости, 28.09.2025

ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье призвал Иран к прямым переговорам по ядерной сделке на фоне действий "евротройки" по восстановлению санкций против Тегерана."Президент (США Дональд - ред.) Трамп ясно дал понять, что дипломатия всё ещё остаётся опцией - соглашение остаётся наилучшим вариантом для иранского народа и всего мира. Для этого Иран должен согласиться на прямые переговоры, проводимые добросовестно, без проволочек и запутывания. В отсутствие такого соглашения партнёры обязаны немедленно ввести "снэпбек" (механизм восстановления санкций - ред.) чтобы оказать давление на руководство Ирана", - говорится в заявлении Рубио.Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого Совет безопасности Всемирной организации 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за чего рестрикции Совбеза будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после субботы.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.В пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Западные страны убеждены, что за этим последует восстановление антииранских санкций, что якобы должно произойти уже на выходных. РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановление санкций против Ирана.

