В Совфеде рассказали, как периоды безработицы влияют на будущую пенсию
В Совфеде рассказали, как периоды безработицы влияют на будущую пенсию
В Совфеде рассказали, как периоды безработицы влияют на будущую пенсию
Россияне, получающие пособие по безработице, не получают пенсионные баллы для будущей пенсии, рассказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина. РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россияне, получающие пособие по безработице, не получают пенсионные баллы для будущей пенсии, рассказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина. "Несмотря на то, что период получения пособия по безработице, участия в оплачиваемых общественных работах и переезда для трудоустройства по направлению службы занятости включается в страховой стаж, сами выплаты пособия не облагаются взносами в Соцфонд и не формируют пенсионные коэффициенты. Таким образом, период получения пособия напрямую не влияет на размер будущей пенсии", - сказала Косихина. Сенатор рассказала, что для получения пособия по безработице необходимо зарегистрироваться в центре занятости, не прекращая при этом заниматься поиском работы. "Максимальный срок выплаты пособия составляет шесть месяцев, а в некоторых случаях – три", - напомнила парламентарий.
В Совфеде рассказали, как периоды безработицы влияют на будущую пенсию
