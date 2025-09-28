Решетников рассказал, чем важно начало поставок пеллет на китайский рынок
Решетников: с началом поставок пеллет в Китай снизятся цены на другую продукцию
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
ПЕКИН, 28 сен - РИА Новости. РФ надеется начать поставки пеллет на китайский рынок, что позволит деревопереработчикам снизить цены на другую продукцию, и стать более конкурентоспособными, заявил журналистам в воскресенье глава Минэкономразвития Максим Решетников по итогам 28-го заседания подкомиссии РФ и КНР по торгово-экономическому сотрудничеству.
"Мы обсуждали снятие взаимных барьеров в торговле, здесь у нас есть вопросы и большая перспектива по поставкам, в том числе пеллет, например, в КНР, пока они здесь относятся к отходам, поэтому ввозить нельзя, но мы понимаем, что это экологическое топливо и мы поставляли и поставляем его в разные страны мира", - заявил Решетников.
Он подчеркнул, что "потенциал торговли только по этой позиции оценивается в двести пятьдесят миллионов долларов, и нам очень важно, например, что это дополнительный продукт нашей лесной индустрии".
"Иными словами, как только мы откроем этот рынок, у наших лесников, у деревопереработчиков появится возможность снизить цены на другую продукцию, и стать более конкурентоспособными, поэтому для нас это крайне важно", - подчеркнул министр.