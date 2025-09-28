Рейтинг@Mail.ru
Пашинян отправится из Нью-Йорка с трехдневным визитом в Страсбург - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/pashinyan-2044949508.html
Пашинян отправится из Нью-Йорка с трехдневным визитом в Страсбург
Пашинян отправится из Нью-Йорка с трехдневным визитом в Страсбург - РИА Новости, 28.09.2025
Пашинян отправится из Нью-Йорка с трехдневным визитом в Страсбург
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится из Нью-Йорка, где он участвовал в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, с трехдневным визитом в Страсбург, сообщает РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T16:59:00+03:00
2025-09-28T16:59:00+03:00
в мире
страсбург
армения
нью-йорк (город)
никол пашинян
совет европы
парламентская ассамблея совета европы
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598888078_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_24e5ab068412210f291977dc4d6746cf.jpg
ЕРЕВАН, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится из Нью-Йорка, где он участвовал в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, с трехдневным визитом в Страсбург, сообщает пресс-служба армянского кабмина. "Пашинян посетит 28-30 сентября с рабочим визитом Страсбург для участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках визита запланированы встречи Пашиняна с председателем ПАСЕ Теодоросом Русопулосом, генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе, председателем Европейского суда по правам человека Матиасом Гийомом и комиссаром Совета Европы по правам человека Майклом О'Флаэрти. "Тридцатого сентября Пашинян выступит на пленарном заседании четвертой сессии ПАСЕ", - заявили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250926/oppozitsija-2044576302.html
страсбург
армения
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598888078_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_40eaeae35bd40bb77c89f68c79570f4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, страсбург, армения, нью-йорк (город), никол пашинян, совет европы, парламентская ассамблея совета европы, оон
В мире, Страсбург, Армения, Нью-Йорк (город), Никол Пашинян, Совет Европы, Парламентская ассамблея Совета Европы, ООН
Пашинян отправится из Нью-Йорка с трехдневным визитом в Страсбург

Пашинян 28-30 сентября посетит с визитом Страсбург для участия в сессии ПАСЕ

© Sputnik | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится из Нью-Йорка, где он участвовал в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, с трехдневным визитом в Страсбург, сообщает пресс-служба армянского кабмина.
«
"Пашинян посетит 28-30 сентября с рабочим визитом Страсбург для участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках визита запланированы встречи Пашиняна с председателем ПАСЕ Теодоросом Русопулосом, генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе, председателем Европейского суда по правам человека Матиасом Гийомом и комиссаром Совета Европы по правам человека Майклом О'Флаэрти.
"Тридцатого сентября Пашинян выступит на пленарном заседании четвертой сессии ПАСЕ", - заявили в пресс-службе.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
В Армении оппозиция заявила о присоединении к процессу импичмента Пашиняна
26 сентября, 14:34
 
В миреСтрасбургАрменияНью-Йорк (город)Никол ПашинянСовет ЕвропыПарламентская ассамблея Совета ЕвропыООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала