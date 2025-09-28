https://ria.ru/20250928/pashinyan-2044949508.html
Пашинян отправится из Нью-Йорка с трехдневным визитом в Страсбург
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится из Нью-Йорка, где он участвовал в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, с трехдневным визитом в Страсбург, сообщает РИА Новости, 28.09.2025
ЕРЕВАН, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится из Нью-Йорка, где он участвовал в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, с трехдневным визитом в Страсбург, сообщает пресс-служба армянского кабмина. "Пашинян посетит 28-30 сентября с рабочим визитом Страсбург для участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках визита запланированы встречи Пашиняна с председателем ПАСЕ Теодоросом Русопулосом, генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе, председателем Европейского суда по правам человека Матиасом Гийомом и комиссаром Совета Европы по правам человека Майклом О'Флаэрти. "Тридцатого сентября Пашинян выступит на пленарном заседании четвертой сессии ПАСЕ", - заявили в пресс-службе.
