https://ria.ru/20250928/pashinyan-2044949508.html

Пашинян отправится из Нью-Йорка с трехдневным визитом в Страсбург

Пашинян отправится из Нью-Йорка с трехдневным визитом в Страсбург - РИА Новости, 28.09.2025

Пашинян отправится из Нью-Йорка с трехдневным визитом в Страсбург

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится из Нью-Йорка, где он участвовал в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, с трехдневным визитом в Страсбург, сообщает РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T16:59:00+03:00

2025-09-28T16:59:00+03:00

2025-09-28T16:59:00+03:00

в мире

страсбург

армения

нью-йорк (город)

никол пашинян

совет европы

парламентская ассамблея совета европы

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598888078_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_24e5ab068412210f291977dc4d6746cf.jpg

ЕРЕВАН, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится из Нью-Йорка, где он участвовал в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, с трехдневным визитом в Страсбург, сообщает пресс-служба армянского кабмина. "Пашинян посетит 28-30 сентября с рабочим визитом Страсбург для участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках визита запланированы встречи Пашиняна с председателем ПАСЕ Теодоросом Русопулосом, генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе, председателем Европейского суда по правам человека Матиасом Гийомом и комиссаром Совета Европы по правам человека Майклом О'Флаэрти. "Тридцатого сентября Пашинян выступит на пленарном заседании четвертой сессии ПАСЕ", - заявили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250926/oppozitsija-2044576302.html

страсбург

армения

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, страсбург, армения, нью-йорк (город), никол пашинян, совет европы, парламентская ассамблея совета европы, оон