Лидер "Великой Молдовы" прокомментировала решение ЦИК о снятии с выборов

КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Экс-прокурор по борьбе с коррупцией, лидер партии "Великая Молдова" Виктория Фуртунэ заявила РИА Новости, что знает о решении снять политформирование с выборов, оно намеренно затягивается судами, чтобы использовать голоса, высказанные за нее, в пользу правящей в стране политсилы - партии "Действие и солидарность" (ПДС).В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. Накануне выборов экс-прокурор по борьбе с коррупцией, лидер партии "Великая Молдова" Виктория Фуртунэ заявила РИА Новости, что партия опротестовала решение ЦИК Молдавии о снятии ее с предвыборной гонки, и заседание Апелляционной палаты состоится в 9.00 (совпадает с мск) в день выборов."Нынешние власти бьются, чтобы доказать нашу виновность. Хотя мы показываем, что все материалы против нас сфальсифицированы. Они нарушают законную процедуру, потому что по закону и Апелляционная палата, и Высшая судебная палата должны высказаться до дня выборов. А они специально оставили на последний день, чтобы испугать наш электорат, чтобы они вообще не знали, есть мы или нет. А в итоге до конца дня выборов выпустить решение суда (я знаю, я даже видела решение), по которому нас не пропустят. И эти голоса они используют в свою пользу, в пользу правящей партии "Действие и солидарность", - сказала Фуртунэ.Политик отметила, что она не может призывать людей голосовать за ту или иную партию, однако она посчитала необходимым в видеообращении объяснить своему электорату, что происходит и чтобы они сами решили, кому отдать свои голоса. "Я как еще электоральный кандидат не могу призывать, потому что я соблюдаю закон. То, что сказал ЦИК – это не решающее слово. Должны высказаться судебные инстанции. Но я не хочу, чтобы нас использовали в интересах нынешней правящей партии. И поэтому я рассказала людям о ситуации, чтобы они делали выводы сами и выбор сами", - подчеркнула она.За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов.Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 - международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ.Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

