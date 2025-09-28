https://ria.ru/20250928/partiya-2044877187.html

Таубер призвала не голосовать за снятую с парламентских выборов партию

Таубер призвала не голосовать за снятую с парламентских выборов партию - РИА Новости, 28.09.2025

Таубер призвала не голосовать за снятую с парламентских выборов партию

Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер призвала не голосовать за партию "Великая Молдова", поскольку власти республики... РИА Новости, 28.09.2025

КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер призвала не голосовать за партию "Великая Молдова", поскольку власти республики сняли ее с выборов, но оставили в электоральном списке и намерены воспользоваться в будущем голосами ее избирателей. Накануне выборов экс-прокурор по борьбе с коррупцией, лидер партии "Великая Молдова" Виктория Фуртунэ заявила РИА Новости, что партия опротестовала решение ЦИК Молдавии о снятии ее с предвыборной гонки, и заседание Апелляционной палаты состоится в 9.00 (совпадает с мск) в день выборов. "Наш лидер Илан Миронович Шор и все мы призывали вас голосовать против ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) и их сателлита — блока "Альтернатива". Сегодня в свете происходящего мы призываем вас голосовать также против "Великой Молдовы". Эта молодая партия, стремительно набравшая популярность, стала жертвой грязной игры. Ее используют, пытаясь обмануть граждан", - написала в своем Telegram-канале Таубер. Политик призвала также массово выходить на выборы. Она пояснила, что в отличие от спойлеров, созданных партией ПДС, "Великая Молдова" — настоящая оппозиция, которая очень быстро завоевала популярность у граждан. "Опасаясь сильного конкурента, Майя Санду (президент Молдавии – ред.) и ее приспешники сняли эту партию с выборов. Но самое циничное происходит прямо сейчас. Избирательные участки открыты, но напротив названия "Великая Молдова" нет отметки о снятии. В течение дня пройдут суды, которые будут вводить граждан в заблуждение. Цель ПДС — запутать избирателей и обманом получить голоса, которые в итоге пойдут в пользу ПДС", - пояснила она. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 - международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ. Режим Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

