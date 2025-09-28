Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: более 320 кадетов посетили павильон "Макет Москвы" на ВДНХ - РИА Новости, 28.09.2025
09:21 28.09.2025
Овчинский: более 320 кадетов посетили павильон "Макет Москвы" на ВДНХ
2025-09-28T09:21:00+03:00
2025-09-28T09:21:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028665387_0:410:2048:1562_1920x0_80_0_0_23f531bc4d63864a508794c3aff60666.jpg
москва
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Больше 320 учащихся столичных кадетских классов посетили павильон "Макет Москвы" на ВДНХ во время ежегодной церемонии посвящения воспитанников Первого Московского кадетского корпуса, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Молодые люди узнали больше о главных достопримечательностях центра столицы, познакомились с идеей создания макета, рассмотрели в деталях радиально-кольцевую структуру города и выяснили, почему Москву считают стоящей на семи холмах. По словам руководителя департамента, интерактивные камеры и сенсорные экраны с 40-кратным увеличением, установленные по периметру макета, делают возможным разглядеть каждое здание и другие мельчайшие детали.
"Павильон "Макет Москвы" – одно из самых востребованных мест для образовательных групп. Ежедневно сюда приезжают школьники, студенты колледжей и высших учебных заведений из столицы и других городов. Интерактивные сервисы в выставочном павильоне помогают им глубже изучить историю градостроительства и представить будущее города. Благодаря смене освещения посетители могут увидеть Москву с самых разных ракурсов", – цитирует Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Министр добавил, что эффект от светотехнических шоу, интерактивных экскурсий и световых визуализаций усиливается уникальными аудиоэффектами, созданными многоканальной звуковой системой павильона, что обеспечивает более глубокое и качественное погружение в демонстрацию макета, его зданий и объектов.
Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ открыт для бесплатного посещения ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00.
 
