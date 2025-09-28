https://ria.ru/20250928/ovchinskiy-2044799603.html

Овчинский: более 320 кадетов посетили павильон "Макет Москвы" на ВДНХ

Овчинский: более 320 кадетов посетили павильон "Макет Москвы" на ВДНХ - РИА Новости, 28.09.2025

Овчинский: более 320 кадетов посетили павильон "Макет Москвы" на ВДНХ

Больше 320 учащихся столичных кадетских классов посетили павильон "Макет Москвы" на ВДНХ во время ежегодной церемонии посвящения воспитанников Первого... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T09:21:00+03:00

2025-09-28T09:21:00+03:00

2025-09-28T09:21:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028665387_0:410:2048:1562_1920x0_80_0_0_23f531bc4d63864a508794c3aff60666.jpg

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Больше 320 учащихся столичных кадетских классов посетили павильон "Макет Москвы" на ВДНХ во время ежегодной церемонии посвящения воспитанников Первого Московского кадетского корпуса, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Молодые люди узнали больше о главных достопримечательностях центра столицы, познакомились с идеей создания макета, рассмотрели в деталях радиально-кольцевую структуру города и выяснили, почему Москву считают стоящей на семи холмах. По словам руководителя департамента, интерактивные камеры и сенсорные экраны с 40-кратным увеличением, установленные по периметру макета, делают возможным разглядеть каждое здание и другие мельчайшие детали."Павильон "Макет Москвы" – одно из самых востребованных мест для образовательных групп. Ежедневно сюда приезжают школьники, студенты колледжей и высших учебных заведений из столицы и других городов. Интерактивные сервисы в выставочном павильоне помогают им глубже изучить историю градостроительства и представить будущее города. Благодаря смене освещения посетители могут увидеть Москву с самых разных ракурсов", – цитирует Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Министр добавил, что эффект от светотехнических шоу, интерактивных экскурсий и световых визуализаций усиливается уникальными аудиоэффектами, созданными многоканальной звуковой системой павильона, что обеспечивает более глубокое и качественное погружение в демонстрацию макета, его зданий и объектов.Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ открыт для бесплатного посещения ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы