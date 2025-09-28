https://ria.ru/20250928/opasnost-2044844323.html

В Пензенской области объявили опасность атаки БПЛА

В Пензенской области объявили опасность атаки БПЛА

В Пензенской области объявили опасность атаки БПЛА

Режим беспилотной опасности введен на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Режим беспилотной опасности введен на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета", - написал он в Telegram-канале.

