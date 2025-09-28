https://ria.ru/20250928/ogranicheniya-2044849109.html
В трех аэропортах ввели временные ограничения на полеты
В трех аэропортах ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 28.09.2025
В трех аэропортах ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения введены в аэропортах Калуги, Пензы и Самары, воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы, сообщил в Telegram-канале представитель... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T02:48:00+03:00
2025-09-28T02:48:00+03:00
2025-09-28T02:50:00+03:00
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропортах Калуги, Пензы и Самары, воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артём Кореняко."Аэропорты Калуга (Грабцево), Пенза, Самара (Курумоч) - введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
