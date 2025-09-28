https://ria.ru/20250928/ogranicheniya-2044848594.html

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Волгограда. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, добавил представитель федерального агентства.

