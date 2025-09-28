https://ria.ru/20250928/obstrel-2044843581.html

Украинские войска три раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска три раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.09.2025

Украинские войска три раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска три раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T00:34:00+03:00

2025-09-28T00:34:00+03:00

2025-09-28T00:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932868557_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_6f0be92ba153895c2158ea5a359fcbe6.jpg

ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Украинские войска три раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Три факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Две вооруженные атаки - на горловском направлении... Одна вооруженная атака - на красноармейском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Как уточняет ведомство, всего было выпущено восемь боеприпасов. Кроме того, поступили сведения о гибели одного мирного жителя и ранении еще трех. За предыдущие сутки был зафиксирован один обстрел.

https://ria.ru/20250928/minoborony-2044842021.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, украина