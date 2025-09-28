https://ria.ru/20250928/obstrel-2044843581.html
Украинские войска три раза за сутки обстреляли территорию ДНР
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Украинские войска три раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Три факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Две вооруженные атаки - на горловском направлении... Одна вооруженная атака - на красноармейском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Как уточняет ведомство, всего было выпущено восемь боеприпасов. Кроме того, поступили сведения о гибели одного мирного жителя и ранении еще трех. За предыдущие сутки был зафиксирован один обстрел.
донецкая народная республика
украина
