Херсонская область намерена выйти на рынки Никарагуа, заявил Сальдо - РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T15:03:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Херсонская область намерена поставлять сельскохозяйственную продукцию на рынки Никарагуа, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. Ранее в Москве прошла церемония подписания соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и города Севастополя с Никарагуа. "Недавно в Москве подписали соглашение с Никарагуа — это начало торгово-экономического диалога, который даст новые рынки для фермеров", - сказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% территории Херсонской области. Часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
