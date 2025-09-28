Рейтинг@Mail.ru
Херсонская область намерена выйти на рынки Никарагуа, заявил Сальдо - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 28.09.2025 (обновлено: 17:04 28.09.2025)
https://ria.ru/20250928/nikaragua-2044949960.html
Херсонская область намерена выйти на рынки Никарагуа, заявил Сальдо
Херсонская область намерена выйти на рынки Никарагуа, заявил Сальдо - РИА Новости, 28.09.2025
Херсонская область намерена выйти на рынки Никарагуа, заявил Сальдо
Херсонская область намерена поставлять сельскохозяйственную продукцию на рынки Никарагуа, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T15:03:00+03:00
2025-09-28T17:04:00+03:00
экономика
херсонская область
никарагуа
россия
владимир сальдо
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033175485_0:63:2986:1743_1920x0_80_0_0_c3c43ab8b10c39f490350261fc71a2a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Херсонская область намерена поставлять сельскохозяйственную продукцию на рынки Никарагуа, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. Ранее в Москве прошла церемония подписания соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и города Севастополя с Никарагуа. "Недавно в Москве подписали соглашение с Никарагуа — это начало торгово-экономического диалога, который даст новые рынки для фермеров", - сказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% территории Херсонской области. Часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250626/gorod-2025486983.html
херсонская область
никарагуа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033175485_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_ba7d8cfab06d4e59570bbc27c9ec8629.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, херсонская область , никарагуа, россия, владимир сальдо, валерий герасимов
Экономика, Херсонская область , Никарагуа, Россия, Владимир Сальдо, Валерий Герасимов
Херсонская область намерена выйти на рынки Никарагуа, заявил Сальдо

Сальдо: Херсонская область намерена поставлять сельхозпродукцию в Никарагуа

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Херсонская область намерена поставлять сельскохозяйственную продукцию на рынки Никарагуа, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
Ранее в Москве прошла церемония подписания соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и города Севастополя с Никарагуа.
«
"Недавно в Москве подписали соглашение с Никарагуа — это начало торгово-экономического диалога, который даст новые рынки для фермеров", - сказал Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% территории Херсонской области. Часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Сальдо заявил, что новый город на юге Херсонской области будет курортом
26 июня, 07:16
 
ЭкономикаХерсонская областьНикарагуаРоссияВладимир СальдоВалерий Герасимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала