На парламентских выборах в Молдавии зарегистрировали 141 нарушение

На парламентских выборах в Молдавии зарегистрировали 141 нарушение - РИА Новости, 28.09.2025

На парламентских выборах в Молдавии зарегистрировали 141 нарушение

Зарегистрировано 141 нарушение на парламентских выборах в Молдавии, заявила глава ЦИК Анжела Караман. РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T18:44:00+03:00

2025-09-28T18:44:00+03:00

2025-09-28T18:45:00+03:00

КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. Зарегистрировано 141 нарушение на парламентских выборах в Молдавии, заявила глава ЦИК Анжела Караман. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. Порог в 33,3% был преодолен в 14.33 (совпадает с мск). "Согласно данным, представленным Генеральным инспекторатом полиции, до этого времени было зарегистрирован 141 случай нарушения закона", - заявила Караман на брифинге. Глава ЦИК перечислила случаи, среди них самые многочисленные - 58 случаев фотографирования бюллетеней, по восемь случаев предвыборной агитации и обоснованных подозрений в подкупе избирателей, пять случаев организованного подвоза. Также были задокуменированы 35 случаев отсутствия избирателей в списках. За право попасть в парламент борются 23 конкурента - 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 - международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

молдавия

россия

гагаузия

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

