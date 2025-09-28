https://ria.ru/20250928/nakazanie-2044854022.html

Осужденный за госизмену россиянин попросил заменить ему наказание

2025-09-28T05:57:00+03:00

происшествия

украина

улан-удэ

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

укроборонпром

зрк с-300

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743237714_0:69:1440:879_1920x0_80_0_0_4a8754fb0e659dd89435ec8019c3fabc.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россиянин Денис Лобов, осужденный по делу о госизмене за поставку на Украину радиолокационного оборудования для зенитно-ракетных систем С-300, попросил суд заменить ему наказание принудительными работами и освободить из колонии, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В июле 2021 года в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о приговоре в отношении россиянина Дениса Лобова и гражданина Армении Арарата Хачатряна за причастность к контрабандным поставкам приборов для С-300. Лобов получил 9,5 лет колонии строгого режима за госизмену, Хачатрян – 10,5 лет за шпионаж. Было установлено, что они, действуя в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса, занимались сбором сведений о так называемых клистронах, входящих в состав ЗРС С-300, и передачей конкретных образцов указанных изделий на Украину. Приобретаемое радиоэлектронное оборудование Лобов хранил в подвальном помещении своего дома, где производил предпродажную подготовку. Хачатрян организовывал незаконное перемещение клистронов на Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов выступила государственная компания "Укроборонпром", говорилось в сообщении ЦОС ФСБ. В судебных материалах сообщается, что Лобов летом этого года попросил суд заменить оставшуюся часть назначенного наказания в виде лишения свободы принудительными работами. В заявлении, следует из материалов, он указал, что в ИК-2 Улан-Удэ характеризуется положительно, добросовестно трудится, проводит утренние и вечерние молебны в храме при колонии, занимался уборкой и благоустройством храма, рисовал плакаты для отряда на праздники. Кроме того, в 2023 году он стал участником кружка психологического отдела, занимался подготовкой, написанием и изготовлением информационных стендов, в колонии прошел обучение по профессиям электромонтер оборудования и бетонщик, получал поощрения и благодарности. Лобов просил учесть, что "несмотря на 6-дневную рабочую неделю, он старался участвовать во всех конкурсах, мероприятиях, проводимых администрацией колонии, давал интервью телеканалу, был внесен в список перспективных осужденных, рекомендованных к замене неотбытой части наказания принудительно-трудовыми работами", - цитируются его доводы в материалах. Наконец, как следует из иска, дома Лобова ждет многодетная семья с пятью несовершеннолетними детьми, он хотел бы участвовать в их жизни и помогать материально. Суд, изучив доводы, принял во внимание наличие у Лобова одного взыскания, а также подчеркнул, что деятельное поведение и добросовестное отношение к труду – это обязанность заключенного. Суд в городе Улан-Удэ оставил заявление без удовлетворения, в середине сентября апелляционная инстанция признала это решение законным, указано в материалах. Лобов на момент подачи иска отбыл почти 5,5 лет от назначенного наказания.

2025

Новости

