Латиноамериканские наемники ВСУ попытались оправдаться в соцсетях

Латиноамериканские наемники ВСУ попытались оправдаться в соцсетях

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Латиноамериканские наемники ВСУ после материала РИА Новости об их новом подразделении "Специальная латинская бригада" (СЛБ) выступили с оправданиями в соцсетях, лишь подтвердив, что воюют на Украине, и попытавшись ввести аудиторию в заблуждение юридическими уловками киевского режима. В августе РИА Новости выяснило, что в рядах ВСУ появилось новое подразделение латиноамериканских наемников "Специальная латинская бригада". На странице СЛБ в одной из соцсетей был опубликован скриншот упомянутого материала РИА Новости с подписью: "Мы не наемники".На YouTube-канале структуры, отвечающей за вербовку наемников для ВСУ, также опубликовано видео, в котором боевики утверждают, что они не наемники, а добровольцы, поскольку их нанимателем якобы выступает министерство обороны Украины. В то же время отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, в прошлом занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости ранее, что одним из способов снятия с себя ответственности за наемников украинской стороной является осуществление вербовки не государственными органами, такими как министерство обороны, а воинскими формированиями, имеющими частный правовой статус. В августе преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес также рассказал РИА Новости, что ВСУ вербуют наемников в параллельные частные, напрямую не связанные с украинским министерством обороны структуры, чтобы не нести перед боевиками никакой правовой ответственности. Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла России в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне. Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.

