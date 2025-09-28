https://ria.ru/20250928/moldova-2044778821.html

Молдова выбирает между войной и миром

Парламентские выборы в Молдове значительно более важны, чем прошедшие за год до них президентские. И не только потому, что Молдова — парламентская республика и правительство будет формировать коалиция победивших партий. Главная причина — парламентские выборы определят, свернет ли Молдова с курса, который ведет ее к втягиванию во внутренний или международный военный конфликт, или этот курс приведет страну к неизбежной финальной точке.Речь о курсе, который проводила президент Майя Санду последние четыре года — с того момента, как ее партия "Действие и солидарность" (PAS) получила абсолютное большинство мест в действующем составе парламента Молдовы. Впервые в современной молдавской истории вся полнота власти в стране оказалась в руках одной политической силы и это привело к созданию идеологической диктатуры. Радикально-либеральной проевропейской и прорумынской.Режим Майи Санду нетерпим к инакомыслию и по сути своей составляет секту, фанатично стремящуюся в кратчайшие сроки навязать молдаванам западные глобалистские ценности, слить Молдову с Румынией, разорвать любые связи с Россией, затащить в НАТО и Евросоюз. С этой целью в республике несколько лет запрещались оппозиционные партии, газеты и телеканалы, преследовались и сажались оппозиционные политики (вплоть до главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул), стиралась молдавская идентичность и пересматривалась история (курс истории Молдовы в школах заменили на "Историю румын"), захватывались и передавались румынам приходы Молдавско-Кишиневской митрополии РПЦ.Запад в целом смотрел на демократический беспредел Кишинева сквозь пальцы, а Европа, в частности, и вовсе одобряла. Майя Санду — протеже Фонда Сороса, "парашютированная" в молдавскую политику из Всемирного банка, — решала их геостратегическую задачу: ликвидировать точку присутствия России в непосредственной близости от ключевой для контроля над логистическими маршрутами в этой части континента Одессы.Собственно, вся борьба за Молдову сводится к решению этой задачи. Зачистка от "пророссийских элементов" внутреннего политического поля была для этого первым этапом. Второй этап — отказ от прописанного в конституции нейтралитета: "униря" с Румынией и вступление страны в НАТО. Для этого и нужен разгром любой оппозиции и принуждение к единомыслию внутри республики. Ну и неизбежный на таком пути третий этап: вступление в украинский конфликт на стороне Киева и силовой разгром анклавов российского влияния в Молдове — Гагаузии и, разумеется, Приднестровья, где находятся российские миротворцы.Проще говоря, молдаван в последние годы тянули в пропасть большой войны, в том числе гражданской, и окончательного распада страны. И главное, что сдерживало это смертоносное движение, был здравый смысл самих молдаван, большинство которых в меру своих сил его тормозили, прекрасно понимая, куда их тянут. По всем проводившимся опросам, более 60% населения (без учета Приднестровья) выступали в поддержку нейтралитета и против вступления в НАТО, называли себя молдаванами, а не румынами, поддерживали развитие отношений Молдовы со всеми другими странами, включая Россию, и были только за мирное урегулирование приднестровского вопроса.Антирейтинг Майи Санду также зашкаливал за 60%, и перед президентскими и парламентскими выборами ей пришлось сбавлять обороты — уж слишком непопулярной оказалась ее политика. Санду стала меньше говорить об "унире" с Румынией и педалировать тему НАТО (хотя военное присутствие в Молдове альянс продолжал наращивать), не так активно поддерживала идейно близкого ей Зеленского и протокольно высказалась за мирный диалог Кишинева с Тирасполем.Впрочем, все это вкупе с репрессиями против оппозиции, тотальной цензурой в СМИ и предвыборными махинациями не помогло Майе Санду переизбраться на второй срок честно. Президентские выборы внутри Молдовы она проиграла.Переизбрание Санду обеспечили даже не голоса диаспоры за рубежом, а вброс бюллетеней на зарубежных участках, где голоса считали молдавские дипломаты без наблюдателей (глава МИД Попшой — член партии PAS — ездил агитировать за Санду по деревням). Со всем колоссальным административным ресурсом и фальсификациями отрыв от оппозиционного кандидата все равно получился мизерным.Сегодня по всем социологическим опросам партия PAS потеряет на выборах монопольное большинство, которое было у нее в уходящем составе парламента. По некоторым из опросов, она вовсе занимает на выборах второе место, уступая лидерство "Патриотическому блоку" экс-президента Игоря Додона. Молдавская оппозиция в сумме проходящих в парламент партий получает абсолютное большинство мест. Но секта Майи Санду просто так не сдастся: слишком высоки ставки для стоящего за ней Запада. В ход снова будут сброшены голоса западных диаспор, фальсификации при подсчете голосов. Неизбежно запугивание оппозиционных партий и политиков, принуждение их к предательству избирателей и вступлению в коалицию с PAS. На самый крайний случай прорабатывается вариант с вводом западных войск в Молдову. Неопределенность исхода этих выборов — последний барьер, который сдерживает эту страну от необратимого входа в войну.

