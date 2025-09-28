https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044996700.html
В Кишиневе прошли акции оппозиции
В Кишиневе прошли акции оппозиции
КИШИНЕВ, 29 сен – РИА Новости. Перебои с интернет-связью в ночь на понедельник наблюдались в центре Кишинева, на этом фоне сторонники оппозиции провели акции у центральной избирательной комиссии и у министерства иностранных дел, передает корреспондент РИА Новости.
В Молдавии в воскресенье прошли парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 52%. Центральная избирательная комиссия сообщила об открытии почти двух тысяч участков внутри страны и более 300 за рубежом. Одновременно власти заявили о волне анонимных сообщений о минировании объектов инфраструктуры и избирательных бюро как в Молдавии, так и за её пределами — в Брюсселе, Риме, Бухаресте и других городах. В Кишинёве назвали происходящее провокацией, направленной на срыв голосования.
Здание ЦИК охраняли усиленные патрули полиции, которые были стянуты в район комиссии из-за опасений возможных беспорядков. Вместе с тем правоохранители в происходящее не вмешивались. Оппозиция вела себя корректно, ограничиваясь заявлениями о зафиксированных нарушениях.
У здания ЦИК собрались несколько десятков сторонников Патриотического блока. В акции участвовали бывший президент Игорь Додон и экс-премьер Василий Тарлев. Лидер социалистов заявил, что по состоянию на 23.00 партия власти получила меньше голосов, чем оппозиция, и подчеркнул, что сторонники блока намерены отстаивать результаты голосования. Организаторы акции сообщили, что в понедельник в полдень планируется более массовый митинг.
Демонстранты заявляли о многочисленных нарушениях и настаивали на честном подсчёте голосов. У здания МИД активисты блока "Победа" заявили, что международных наблюдателей и зарубежные СМИ не допустили на некоторые избирательные участки за границей.
Центральная избирательная комиссия подведет итоги голосования в ближайшие дни.