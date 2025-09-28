Рейтинг@Mail.ru
Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии после подсчета 50% - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:58 28.09.2025 (обновлено: 23:02 28.09.2025)
https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044991580.html
Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии после подсчета 50%
Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии после подсчета 50% - РИА Новости, 28.09.2025
Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии после подсчета 50%
Оппозиционные партии Молдавии, включая Патриотический блок, набирают 51,02%, опережая правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС), у которой 42,40%,... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T22:58:00+03:00
2025-09-28T23:02:00+03:00
молдавия
в мире
майя санду
наша партия
евгения гуцул
игорь додон
россия
гагаузия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044954649_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_d03d24b0d3c4978bfe5447e7f87613f4.jpg
КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Оппозиционные партии Молдавии, включая Патриотический блок, набирают 51,02%, опережая правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС), у которой 42,40%, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 50,04% протоколов с участков.В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 33,3%, поэтому они признаны состоявшимися.Согласно данным Центризбиркома после подсчета 50,04% протоколов с избирательных участков, правящая партия "Действие и солидарность" набирает 42,40% голосов на парламентских выборах в Молдавии. Оппозиционный Патриотический блок – 29,85% голосов, блок "Альтернатива" - 7,92 %, партия "Демократия дома" - 6,86%, "Наша партии" - 6,39%.Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента - 14 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова", голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы.Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044991322.html
молдавия
россия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044954649_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_f7c6521bf25af7a7a1e45c38a7507970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, в мире, майя санду, наша партия, евгения гуцул, игорь додон, россия, гагаузия
Молдавия, В мире, Майя Санду, Наша партия, Евгения Гуцул, Игорь Додон, Россия, Гагаузия
Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии после подсчета 50%

Молдавская оппозиция лидирует после обработки 50% протоколов

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГолосование на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
Голосование на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Голосование на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Оппозиционные партии Молдавии, включая Патриотический блок, набирают 51,02%, опережая правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС), у которой 42,40%, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 50,04% протоколов с участков.
В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 33,3%, поэтому они признаны состоявшимися.
Согласно данным Центризбиркома после подсчета 50,04% протоколов с избирательных участков, правящая партия "Действие и солидарность" набирает 42,40% голосов на парламентских выборах в Молдавии. Оппозиционный Патриотический блок – 29,85% голосов, блок "Альтернатива" - 7,92 %, партия "Демократия дома" - 6,86%, "Наша партии" - 6,39%.
Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента - 14 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова", голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы.
Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
Желающие проголосовать на парламентских выборах в Молдавии у избирательного участка в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
В Госдуме назвали Санду иноагентом, предавшим народ Молдавии
Вчера, 22:55
 
МолдавияВ миреМайя СандуНаша партияЕвгения ГуцулИгорь ДодонРоссияГагаузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала