В ПМР выразили обеспокоенность действиями Молдавии во время выборов

ТИРАСПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Делегация Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в Объединенной контрольной комиссии (ОКК – руководящий орган миротворческой операцией) выразила обеспокоенность действиями молдавских властей во время парламентских выборов, которые могут дестабилизировать ситуацию в зоне ответственности миротворцев (зоне безопасности). "В отношении жителей Приднестровья органами власти Республики Молдова применяются массовые ограничения передвижения, используя создание искусственных ограничений в виде установления бетонных блоков и дорожных знаков, иных ограничений, а также под предлогом минирования объектов в зоне безопасности", - говорится в заявлении приднестровской делегации. Отмечается, что многочисленные предложения старшего военного начальника от приднестровской стороны о выезде военных наблюдателей для контроля посредством легитимных механизмов миротворческой операции в зоне безопасности остались без надлежащей реакции молдавской стороны. "Таким образом, молдавская сторона не просто нарушает руководящие документы ОКК, но и игнорирует доступные механизмы контроля за ситуацией в зоне безопасности, а также провоцирует массовые нарушения прав граждан, что может дестабилизировать обстановку в зоне безопасности", - подчеркивается в документе. Приднестровская делегация в ОКК оставляет за собой право инициировать обсуждение данных вопросов в рамках Регламента ОКК. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

