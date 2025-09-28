https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044989709.html

Тарлев рассказал, какие лазейки используют власти Молдавии на выборах

Тарлев рассказал, какие лазейки используют власти Молдавии на выборах - РИА Новости, 28.09.2025

Тарлев рассказал, какие лазейки используют власти Молдавии на выборах

Власти Молдавии использовали лазейки, чтобы не допустить к парламентским выборам некоторых иностранных наблюдателей и зарубежные СМИ, заявил экс-премьер, один... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T21:50:00+03:00

2025-09-28T21:50:00+03:00

2025-09-28T22:41:00+03:00

в мире

молдавия

гагаузия

россия

василий тарлев

майя санду

евгения гуцул

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044943021_0:53:2998:1739_1920x0_80_0_0_5fc2b496f6dc80cd443d059840c41f51.jpg

КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Власти Молдавии использовали лазейки, чтобы не допустить к парламентским выборам некоторых иностранных наблюдателей и зарубежные СМИ, заявил экс-премьер, один из лидеров оппозиционного Патриотического блока Василий Тарлев. "Наш народ всегда был спокойным и гостеприимным, более того, Молдавия как кандидат на вступление в ЕС, член СНГ и ООН должна быть открыта мира. А власти через лазейки запретила доступ международным наблюдателям и СМИ. Мы сделаем выводы о выборах и раскроем скобки обо всех нарушениях, в том числе и нарушениях прав человека", - заявил Тарлев на брифинге после закрытия избирательных участков. Он заявил, что ожидал больше активности от граждан, но поблагодарил всех, кто принял участие в выборах. В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 33,3%, поэтому они признаны состоявшимися. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент, независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента - 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова", голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы. Ранее сообщалось, что молдавский ЦИК отказал в аккредитации более 30 международным организациям и 120 иностранным наблюдателям со всего мира, в том числе отклонив запрос российских наблюдателей от БДИПЧ/ОБСЕ. В страну также перестали пускать некоторых иностранных наблюдателей и журналистов. Так, во въезде под надуманным предлогом отказали съемочной группе грузинского телеканала "Имеди". Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044981149.html

молдавия

гагаузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, гагаузия, россия, василий тарлев, майя санду, евгения гуцул, евросоюз, снг, оон