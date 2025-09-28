Тарлев рассказал, какие лазейки используют власти Молдавии на выборах

Рейтинг@Mail.ru
21:50 28.09.2025
КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Власти Молдавии использовали лазейки, чтобы не допустить к парламентским выборам некоторых иностранных наблюдателей и зарубежные СМИ, заявил экс-премьер, один из лидеров оппозиционного Патриотического блока Василий Тарлев. "Наш народ всегда был спокойным и гостеприимным, более того, Молдавия как кандидат на вступление в ЕС, член СНГ и ООН должна быть открыта мира. А власти через лазейки запретила доступ международным наблюдателям и СМИ. Мы сделаем выводы о выборах и раскроем скобки обо всех нарушениях, в том числе и нарушениях прав человека", - заявил Тарлев на брифинге после закрытия избирательных участков. Он заявил, что ожидал больше активности от граждан, но поблагодарил всех, кто принял участие в выборах. В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 33,3%, поэтому они признаны состоявшимися. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент, независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента - 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова", голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы. Ранее сообщалось, что молдавский ЦИК отказал в аккредитации более 30 международным организациям и 120 иностранным наблюдателям со всего мира, в том числе отклонив запрос российских наблюдателей от БДИПЧ/ОБСЕ. В страну также перестали пускать некоторых иностранных наблюдателей и журналистов. Так, во въезде под надуманным предлогом отказали съемочной группе грузинского телеканала "Имеди". Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
в мире, молдавия, гагаузия, россия, василий тарлев, майя санду, евгения гуцул, евросоюз, снг, оон
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Василий Тарлев, Майя Санду, Евгения Гуцул, Евросоюз, СНГ, ООН
КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Власти Молдавии использовали лазейки, чтобы не допустить к парламентским выборам некоторых иностранных наблюдателей и зарубежные СМИ, заявил экс-премьер, один из лидеров оппозиционного Патриотического блока Василий Тарлев.
"Наш народ всегда был спокойным и гостеприимным, более того, Молдавия как кандидат на вступление в ЕС, член СНГ и ООН должна быть открыта мира. А власти через лазейки запретила доступ международным наблюдателям и СМИ. Мы сделаем выводы о выборах и раскроем скобки обо всех нарушениях, в том числе и нарушениях прав человека", - заявил Тарлев на брифинге после закрытия избирательных участков.
Он заявил, что ожидал больше активности от граждан, но поблагодарил всех, кто принял участие в выборах.
В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 33,3%, поэтому они признаны состоявшимися. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент, независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента - 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова", голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы.
Ранее сообщалось, что молдавский ЦИК отказал в аккредитации более 30 международным организациям и 120 иностранным наблюдателям со всего мира, в том числе отклонив запрос российских наблюдателей от БДИПЧ/ОБСЕ. В страну также перестали пускать некоторых иностранных наблюдателей и журналистов. Так, во въезде под надуманным предлогом отказали съемочной группе грузинского телеканала "Имеди".
Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
