https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044986244.html

Голосование на выборах в Молдавии в США проходит спокойно, без очередей

Голосование на выборах в Молдавии в США проходит спокойно, без очередей - РИА Новости, 28.09.2025

Голосование на выборах в Молдавии в США проходит спокойно, без очередей

Голосование на выборах в парламент Молдавии на избирательных участках в Вашингтоне и Нью-Йорке проходит спокойно, массовых очередей не наблюдается, передают... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T20:59:00+03:00

2025-09-28T20:59:00+03:00

2025-09-28T22:16:00+03:00

в мире

молдавия

нью-йорк (город)

вашингтон (штат)

евгения гуцул

игорь додон

парламентские выборы в молдавии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044879026_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4bfad57e9570bb0305b30a8b2d563515.jpg

ВАШИНГТОН/НЬЮ-ЙОРК, 28 сен - РИА Новости. Голосование на выборах в парламент Молдавии на избирательных участках в Вашингтоне и Нью-Йорке проходит спокойно, массовых очередей не наблюдается, передают корреспонденты РИА Новости. В Нью-Йорке по состоянию на 12.30 (19.30 мск) возле дипмиссии находятся десятки человек. Некоторые пришли с детьми. Кто-то принес с собой флаги страны. В целом обстановка спокойная, полиции поблизости журналист агентства тоже не заметил. Возле дипмиссии расположился ирландский паб - там обернутые в молдавские флаги избиратели отмечают день выборов. У посольства Молдавии в Вашингтоне на 13.20 (20.20 мск) очередей нет, только небольшая группа людей общается у входа в дипмиссию. Атмосфера вокруг посольства спокойная. Полицейских рядом с посольством нет. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

https://ria.ru/20250928/moldova-2044778821.html

молдавия

нью-йорк (город)

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, нью-йорк (город), вашингтон (штат), евгения гуцул, игорь додон, парламентские выборы в молдавии