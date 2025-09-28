Молдавская оппозиция лидирует после подсчета 10 процентов протоколов
КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Оппозиционный Патриотический блок набирает 36,64% голосов на парламентских выборах в Молдавии, правящая партия "Действие и солидарность" (PAS) - 35,82%, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 10,29% протоколов с участков.
В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 33,3%, поэтому они признаны состоявшимися.
Согласно данным Центризбиркома после подсчета 10% протоколов с избирательных участков, оппозиционный патриотический блок набирает 36,64% голосов на парламентских выборах в Молдавии, правящая партия "Действие и солидарность" - 35,82%. У оппозиционной партии "Демократия дома" - 7,49% голосов, у "Нашей партии" - 6,54%.
Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент, независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента - 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова", голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы.
Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.