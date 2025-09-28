https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044971281.html

Решение о снятии с выборов "Великой Молдовы" оставили в силе

2025-09-28T20:05:00+03:00

2025-09-28T20:05:00+03:00

2025-09-28T20:12:00+03:00

КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. Апелляционная палата Молдавии в воскресенье оставила в силе решение ЦИК об исключении партии "Великая Молдова" из избирательной гонки, заявил глава ЦИК Анжела Караман.В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. Накануне выборов лидер политсилы Виктория Фуртунэ заявила РИА Новости, что партия опротестовала решение ЦИК Молдавии о снятии ее с предвыборной гонки, а заседание Апелляционной палаты состоится в день выборов. В день выборов политик рассказала РИА Новости, что знает о решении снять политформирование с выборов, и что оно намеренно затягивается судами, чтобы использовать голоса, высказанные за нее, в пользу правящей в стране политсилы - партии "Действие и солидарность" (ПДС). Политик отметила, что в случае снятия политформирования с выборов готова идти до конца и обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Апелляционная палата Молдавии в воскресенье оставила в силе решение ЦИК об исключении партии "Великая Молдавия" из избирательной гонки, но политформирование опротестовало его в Высшей судебной инстанции."Все избирательные участки должны использовать печать "Выбыл" в отношении партии "Великая Молдова" на предварительно напечатанном протоколе о результатах подсчета голосов... Избирательные бюллетени с печатью "Проголосовано", применяемые в отношении партии "Великая Молдова", признаны недействительны... С шестью голосами "за" решение принято", - сказала Караман на брифинге.За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов.Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 - международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ.Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

