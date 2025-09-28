https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044969039.html

В Госдуме заявили о полной деградации политической системы Молдавии

В Госдуме заявили о полной деградации политической системы Молдавии

Заявление основателя Telegram Павла Дурова о просьбе Франции цензурировать Telegram-каналы в Молдавии говорит о полной деградации всей политической системы... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T18:50:00+03:00

2025-09-28T18:50:00+03:00

2025-09-28T19:34:00+03:00

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Заявление основателя Telegram Павла Дурова о просьбе Франции цензурировать Telegram-каналы в Молдавии говорит о полной деградации всей политической системы Молдавии и о том, что это якобы демократическое государство держится только на прямых указаниях главных "демократов", заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). Дуров ранее заявил, что французские спецслужбы обращались к нему через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов в Молдавии. "Если спецслужбы обращаются с открытой просьбой о цензурировании, а власти ищут, на каких участках удобнее организовать подводы "подготовленных" избирателей - это в первую очередь говорит о полной деградации всей политической системы и о том, что это якобы демократическое государство держится только на прямых указаниях главных "демократов", - сказал Хамитов. Он отметил, что эта ситуация является ярким примером европейских выборов, которые некоторыми деятелями позиционируются как "честные" и "настоящие", становясь для них "главным фетишем". "На поверку оказывается, что по количеству грязи, подтасовок, фальсификаций и откровенного вранья их так называемые выборы вполне могут претендовать на мировое лидерство", - считает политик. Хамитов считает, что в современном мире никакая "парадная мишура" вроде напыщенных заявлений и фейков под видом новостей не может скрыть реального положения дел, поэтому, если даже фальсификаторам удастся снова удержать захваченную власть, вряд ли у них получится сделать ее по-настоящему устойчивой. "К чему приводят подобная политическая эквилибристика, они могут спросить у своих киевских дружков. Думаю, те расскажут им много поучительных историй", - подытожил депутат. Парламентские выборы в Молдавии проходят 28 сентября, по партийным спискам будет выбран 101 депутат. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что электоральная кампания, по оценкам самих молдаван, стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

