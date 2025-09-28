На участках в ПМР зафиксировали провокации с сообщениями о "минировании"

КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. В день парламентских выборов на избирательные участки для жителей Приднестровья поступают сообщения о "минировании", заявил РИА Новости депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов."С одной стороны, мешают избирателям, которые живут в Приднестровье и в России, проголосовать, с другой — для тех, кто уже добрался до избирательных участков, включили новый метод, а именно бредовые сообщения о минировании. Можно с уверенностью предположить, что это делают те, которые близко находятся к власти, если не сама власть", — сказал он.Депутат добавил, что эти провокации продолжатся до закрытия избирательных участков. По его словам, это делается, чтобы исключить голосование неугодных режиму президента Молдавии Майи Санду.Как подчеркнул оппозиционный патриотический блок, в прошлом власть уже использовала подобные методы, чтобы снизить явку там, где им это выгодно. Выборы в МолдавииПарламентские выборы проходят на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.В стране работают более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.За право попасть в парламент поборются 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ. Накануне политсила опротестовала это решение.Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.Избирательные участки будут работать до 21:00 мск. Выборы признают состоявшимися, если в них примут участие треть включенных в списки избирателей.
Тарлев о запрете на въезд в страну для иностранных наблюдателей в день выборов
Один из лидеров оппозиционного Патриотического блока, глава партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев подверг критике запрет на въезд в страну для иностранных журналистов и наблюдателей в день выборов. «Подобные меры наносят ущерб демократическому процессу. Мы должны быть открыты для международного контроля, чтобы выборы были прозрачными и легитимными», - заявил Тарлев РИА Новости. Ранее власти Молдавии отказали в аккредитации наблюдателям из России на парламентских выборах.
2025-09-28T17:41
true
PT1M00S
"Люди очень плохо там живут". Граждане Молдавии голосуют на избирательных участках в Москве
Накануне МВД республики провело около 580 обысков и десятки задержаний представителей оппозиции.
Многих оппозиционных кандидатов исключили из предвыборной гонки. Из 33 партий допущены лишь 25 кандидатов.
Многих оппозиционных кандидатов исключили из предвыборной гонки. Из 33 партий допущены лишь 25 кандидатов.
Молдавская полиция утверждает, что якобы получила анонимные звонки о возможном минировании двух избирательных участков для жителей Приднестровья.
Депутат добавил, что эти провокации продолжатся до закрытия избирательных участков. По его словам, это делается, чтобы исключить голосование неугодных режиму президента Молдавии Майи Санду.
Как подчеркнул оппозиционный патриотический блок, в прошлом власть уже использовала подобные методы, чтобы снизить явку там, где им это выгодно.
Выборы в Молдавии
Парламентские выборы проходят на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.
Против оппозиционных политиков в Молдавии возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом борьбы с избирательной коррупцией. В республике закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие.
В стране работают более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.
Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе (301 участок) с расчетом на голоса европейской диаспоры.
За право попасть в парламент поборются 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.
Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:
Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ. Накануне политсила опротестовала это решение.
Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.
Избирательные участки будут работать до 21:00 мск. Выборы признают состоявшимися, если в них примут участие треть включенных в списки избирателей.
