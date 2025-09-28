Рейтинг@Mail.ru
На участках в ПМР зафиксировали провокации с сообщениями о "минировании" - РИА Новости, 28.09.2025
17:41 28.09.2025 (обновлено: 19:17 28.09.2025)
На участках в ПМР зафиксировали провокации с сообщениями о "минировании"
На участках в ПМР зафиксировали провокации с сообщениями о "минировании" - РИА Новости, 28.09.2025
На участках в ПМР зафиксировали провокации с сообщениями о "минировании"
В день парламентских выборов на избирательные участки для жителей Приднестровья поступают сообщения о "минировании", заявил РИА Новости депутат Верховного... РИА Новости, 28.09.2025
КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. В день парламентских выборов на избирательные участки для жителей Приднестровья поступают сообщения о "минировании", заявил РИА Новости депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов."С одной стороны, мешают избирателям, которые живут в Приднестровье и в России, проголосовать, с другой — для тех, кто уже добрался до избирательных участков, включили новый метод, а именно бредовые сообщения о минировании. Можно с уверенностью предположить, что это делают те, которые близко находятся к власти, если не сама власть", — сказал он.Депутат добавил, что эти провокации продолжатся до закрытия избирательных участков. По его словам, это делается, чтобы исключить голосование неугодных режиму президента Молдавии Майи Санду.Как подчеркнул оппозиционный патриотический блок, в прошлом власть уже использовала подобные методы, чтобы снизить явку там, где им это выгодно. Выборы в МолдавииПарламентские выборы проходят на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.В стране работают более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.За право попасть в парламент поборются 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ. Накануне политсила опротестовала это решение.Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.Избирательные участки будут работать до 21:00 мск. Выборы признают состоявшимися, если в них примут участие треть включенных в списки избирателей.
Тарлев о запрете на въезд в страну для иностранных наблюдателей в день выборов
Один из лидеров оппозиционного Патриотического блока, глава партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев подверг критике запрет на въезд в страну для иностранных журналистов и наблюдателей в день выборов. «Подобные меры наносят ущерб демократическому процессу. Мы должны быть открыты для международного контроля, чтобы выборы были прозрачными и легитимными», - заявил Тарлев РИА Новости. Ранее власти Молдавии отказали в аккредитации наблюдателям из России на парламентских выборах.
2025-09-28T17:41
true
PT1M00S
"Люди очень плохо там живут". Граждане Молдавии голосуют на избирательных участках в Москве
Сегодня в Молдавии проходят выборы в парламент. В России, где право голоса имеют более 250 000 молдаван, открыли всего два участка в Москве, доставив всего 10 000 бюллетеней. Люди занимают очередь с ночи, чтобы успеть отдать свой голос. Накануне МВД республики провело около 580 обысков и десятки задержаний представителей оппозиции. Многих оппозиционных кандидатов исключили из предвыборной гонки. Из 33 партий допущены лишь 25 кандидатов.
2025-09-28T17:41
true
PT1M25S
В мире, Молдавия, Майя Санду, Василий Тарлев, Игорь Додон, Рыбница, Днестр, Парламентские выборы в Молдавии

На участках в ПМР зафиксировали провокации с сообщениями о "минировании"

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГражданин голосует на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
Гражданин голосует на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Гражданин голосует на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. В день парламентских выборов на избирательные участки для жителей Приднестровья поступают сообщения о "минировании", заявил РИА Новости депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов.
"С одной стороны, мешают избирателям, которые живут в Приднестровье и в России, проголосовать, с другой — для тех, кто уже добрался до избирательных участков, включили новый метод, а именно бредовые сообщения о минировании. Можно с уверенностью предположить, что это делают те, которые близко находятся к власти, если не сама власть", — сказал он.
Молдавская полиция утверждает, что якобы получила анонимные звонки о возможном минировании двух избирательных участков для жителей Приднестровья.

Депутат добавил, что эти провокации продолжатся до закрытия избирательных участков. По его словам, это делается, чтобы исключить голосование неугодных режиму президента Молдавии Майи Санду.
Как подчеркнул оппозиционный патриотический блок, в прошлом власть уже использовала подобные методы, чтобы снизить явку там, где им это выгодно.

Выборы в Молдавии

Парламентские выборы проходят на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.

Против оппозиционных политиков в Молдавии возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом борьбы с избирательной коррупцией. В республике закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие.

В стране работают более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.

Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе (301 участок) с расчетом на голоса европейской диаспоры.

За право попасть в парламент поборются 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.
Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:
"Завтра может не наступить". Молдавия проводит "последние" выборы
  • "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева;
  • Партия социалистов бывшего президента Игоря Додона;
  • Партия коммунистов экс-президента Владимира Воронина;
  • "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах.
Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ. Накануне политсила опротестовала это решение.
Молдова выбирает между войной и миром
Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.
Избирательные участки будут работать до 21:00 мск. Выборы признают состоявшимися, если в них примут участие треть включенных в списки избирателей.
Процедура выборов парламента в Молдавии
