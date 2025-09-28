https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044957122.html

На участках в ПМР зафиксировали провокации с сообщениями о "минировании"

КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. В день парламентских выборов на избирательные участки для жителей Приднестровья поступают сообщения о "минировании", заявил РИА Новости депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов."С одной стороны, мешают избирателям, которые живут в Приднестровье и в России, проголосовать, с другой — для тех, кто уже добрался до избирательных участков, включили новый метод, а именно бредовые сообщения о минировании. Можно с уверенностью предположить, что это делают те, которые близко находятся к власти, если не сама власть", — сказал он.Депутат добавил, что эти провокации продолжатся до закрытия избирательных участков. По его словам, это делается, чтобы исключить голосование неугодных режиму президента Молдавии Майи Санду.Как подчеркнул оппозиционный патриотический блок, в прошлом власть уже использовала подобные методы, чтобы снизить явку там, где им это выгодно. Выборы в МолдавииПарламентские выборы проходят на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.В стране работают более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.За право попасть в парламент поборются 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ. Накануне политсила опротестовала это решение.Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.Избирательные участки будут работать до 21:00 мск. Выборы признают состоявшимися, если в них примут участие треть включенных в списки избирателей.

