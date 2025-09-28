https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044953548.html

Sputnik Молдова написало о голосовании на молдавских участках в Австрии

В Австрии организовали подвоз избирателей на участок по выборам в парламент Молдавии, передает агентство Sputnik Молдова. РИА Новости, 28.09.2025

в мире

молдавия

австрия

гагаузия

майя санду

евгения гуцул

игорь додон

sputnik молдова

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В Австрии организовали подвоз избирателей на участок по выборам в парламент Молдавии, передает агентство Sputnik Молдова. "Пишут, что на избирательном участке № 38/3 в Австрии (Клагенфурте-ам-Вёртерзе) для избирателей был организован подвоз на транспорте, а у входа их встречал сам председатель избирательного участка", - говорится в публикации в Telegram-канале агентства. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

в мире, молдавия, австрия, гагаузия, майя санду, евгения гуцул, игорь додон, sputnik молдова, парламентские выборы в молдавии