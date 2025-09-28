Рейтинг@Mail.ru
Sputnik Молдова написало о голосовании на молдавских участках в Австрии - РИА Новости, 28.09.2025
14:50 28.09.2025 (обновлено: 17:24 28.09.2025)
Sputnik Молдова написало о голосовании на молдавских участках в Австрии
Sputnik Молдова написало о голосовании на молдавских участках в Австрии
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В Австрии организовали подвоз избирателей на участок по выборам в парламент Молдавии, передает агентство Sputnik Молдова. "Пишут, что на избирательном участке № 38/3 в Австрии (Клагенфурте-ам-Вёртерзе) для избирателей был организован подвоз на транспорте, а у входа их встречал сам председатель избирательного участка", - говорится в публикации в Telegram-канале агентства. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
Парламентские выборы в Молдавии
Парламентские выборы в Молдавии. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В Австрии организовали подвоз избирателей на участок по выборам в парламент Молдавии, передает агентство Sputnik Молдова.
"Пишут, что на избирательном участке № 38/3 в Австрии (Клагенфурте-ам-Вёртерзе) для избирателей был организован подвоз на транспорте, а у входа их встречал сам председатель избирательного участка", - говорится в публикации в Telegram-канале агентства.
Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
Граждане голосуют на избирательном участке на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
