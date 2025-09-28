Рейтинг@Mail.ru
15:54 28.09.2025 (обновлено: 16:06 28.09.2025)
Партия AUR решила отозвать своих представителей с участков из-за рубежа
в мире
молдавия
гагаузия
россия
евгения гуцул
игорь додон
парламентские выборы в молдавии
КИШИНЕВ, 28 сен – РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Альянс за объединение румын" (AUR) объявила, что решила отозвать всех своих представителей с избирательных участков, открытых за рубежом, из-за риска внешнего вмешательства в избирательный процесс, сообщила пресс-служба партии. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. "Альянс за объединение румын (AUR) Республики Молдова объявляет, что в связи с информацией о возможных попытках проникновения и внешнего влияния на избирательный процесс, партия приняла решение отозвать всех своих представителей с избирательных участков, открытых за рубежом. Во избежание любого риска для честности избирательного процесса и не оставляя места для манипуляций, руководство AUR Республики Молдова официально подало ходатайство об отзыве полномочий своих представителей на избирательный период", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии. Оппозиция пояснила, что в последние дни получила много жалоб на попытки вербовки людей, выдававших себя за делегатов AUR, не имея никакой реальной связи с партией. "Мы не можем допустить, чтобы голосование граждан диаспоры было омрачено попытками враждебного вмешательства. AUR будет полностью соблюдать законность и обеспечит проведение выборов корректно и в условиях максимальной безопасности", — заявил председатель AUR Республики Молдова Борис Волосатый. Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
в мире, молдавия, гагаузия, россия, евгения гуцул, игорь додон, парламентские выборы в молдавии
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Евгения Гуцул, Игорь Додон, Парламентские выборы в Молдавии
© AP Photo / Vadim GhirdaГолосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдавии
Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдавии
КИШИНЕВ, 28 сен – РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Альянс за объединение румын" (AUR) объявила, что решила отозвать всех своих представителей с избирательных участков, открытых за рубежом, из-за риска внешнего вмешательства в избирательный процесс, сообщила пресс-служба партии.
В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов.
"Альянс за объединение румын (AUR) Республики Молдова объявляет, что в связи с информацией о возможных попытках проникновения и внешнего влияния на избирательный процесс, партия приняла решение отозвать всех своих представителей с избирательных участков, открытых за рубежом. Во избежание любого риска для честности избирательного процесса и не оставляя места для манипуляций, руководство AUR Республики Молдова официально подало ходатайство об отзыве полномочий своих представителей на избирательный период", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии.
Оппозиция пояснила, что в последние дни получила много жалоб на попытки вербовки людей, выдававших себя за делегатов AUR, не имея никакой реальной связи с партией.
"Мы не можем допустить, чтобы голосование граждан диаспоры было омрачено попытками враждебного вмешательства. AUR будет полностью соблюдать законность и обеспечит проведение выборов корректно и в условиях максимальной безопасности", — заявил председатель AUR Республики Молдова Борис Волосатый.
Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
СМИ: в Гагаузии сообщили о технических проблемах на избирательных участках
В миреМолдавияГагаузияРоссияЕвгения ГуцулИгорь ДодонПарламентские выборы в Молдавии
 
 
