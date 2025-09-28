СМИ: в Гагаузии сообщили о технических проблемах на избирательных участках
На выборах в Молдавии возникли технические проблемы на участках в Гагаузии
Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. Поступают экстренные сообщения от избирателей в Гагаузии о массовых технических проблемах на ряде избирательных участков на парламентских выборах, сообщает гагаузское издание Gagauznews.
В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. Порог в 33,3% был преодолен в 14.33 (совпадает с мск).
"Поступают экстренные сообщения от избирателей в Гагаузии о массовых технических проблемах на ряде избирательных участков. Отмечается зависание программного обеспечения, что парализует процесс регистрации и выдачи бюллетеней", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Поясняется, что в результате на участках образовались значительные очереди, что серьёзно затягивает процесс голосования.
За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов.
Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.