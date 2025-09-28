Рейтинг@Mail.ru
Дуров рассказал о просьбе французских спецслужб по выборам в Молдавии
14:53 28.09.2025
Дуров рассказал о просьбе французских спецслужб по выборам в Молдавии
Дуров рассказал о просьбе французских спецслужб по выборам в Молдавии
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что французские спецслужбы обратились через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T14:53:00+03:00
2025-09-28T14:53:00+03:00
в мире
молдавия
париж
павел дуров
telegram
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что французские спецслужбы обратились через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов в Молдавии. "Около года назад, когда я застрял в Париже, французские спецслужбы обратились ко мне через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов в Молдовии", - написал Дуров на английском языке в своем Telegram-канале.
молдавия
париж
Новости
ru-RU
в мире, молдавия, париж, павел дуров, telegram
В мире, Молдавия, Париж, Павел Дуров, Telegram
Дуров рассказал о просьбе французских спецслужб по выборам в Молдавии

Дуров: спецслужбы Франции просили помочь с цензурой молдавских telegram-каналов

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что французские спецслужбы обратились через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов в Молдавии.
"Около года назад, когда я застрял в Париже, французские спецслужбы обратились ко мне через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов в Молдовии", - написал Дуров на английском языке в своем Telegram-канале.
В мире Молдавия Париж Павел Дуров Telegram
 
 
