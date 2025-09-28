https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044927118.html
Дуров рассказал о просьбе французских спецслужб по выборам в Молдавии
Дуров рассказал о просьбе французских спецслужб по выборам в Молдавии
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что французские спецслужбы обратились через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать... РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что французские спецслужбы обратились через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов в Молдавии. "Около года назад, когда я застрял в Париже, французские спецслужбы обратились ко мне через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов в Молдовии", - написал Дуров на английском языке в своем Telegram-канале.
